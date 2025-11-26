USA: Deux membres de la Garde nationale touchés par des tirs à Washington

USA: Deux membres de la Garde nationale touchés par des tirs à Washington

Deux membres de la Garde nationale ont été touchés par des tirs lors d'une fusillade qui a éclaté dans une zone très fréquentée près de la Maison blanche, dans le centre de Washington, ont déclaré des responsables américains.

Le gouverneur de Virginie-Occidentale, Patrick Morrisey, a annoncé la mort des deux militaires sur le réseau social X avant de publier une deuxième déclaration citant des "informations contradictoires" concernant leur état.

Le tireur présumé, blessé par balle, a été transporté à l'hôpital, selon un responsable de l'administration Trump.

Le mobile de la fusillade, qui a eu lieu près de Farragut Square, un lieu situé à quelques rues de la Maison blanche, n'était pas connu dans l'immédiat.

La police de Washington a fait savoir plus tôt que le secteur était sécurisé.

Le président Donald Trump, qui se trouve en Floride en raison des congés de Thanksgiving, a fustigé sur le réseau social Truth "l'animal qui a tiré sur les deux gardes nationaux", précisant que le suspect était "grièvement blessé".

Le vice-président américain JD Vance se trouve dans l'Etat du Kentucky.

La fusillade a déclenché une réaction de l'ensemble des agences de sécurité de Washington, des services secrets à la police métropolitaine, en passant par la police des transports en commun.

Donald Trump a ordonné en août dernier le déploiement de la Garde nationale à Washington dans le cadre de sa politique controversée de répression de l'immigration et de la criminalité visant les villes dirigées par les démocrates.

Environ 2.200 militaires de la Garde nationale sont déployés à Washington, dont des contingents du District de Columbia, ainsi que de la Louisiane, du Mississippi, de l'Ohio, de la Caroline du Sud, de la Virginie-Occidentale, de la Géorgie et de l'Alabama.

Le secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, a déclaré aux journalistes que Donald Trump avait demandé le déploiement de 500 soldats de la Garde nationale supplémentaires à Washington à la suite de la fusillade.

(Reportage Leah Douglas, Idrees Ali, Jeff Mason, Steve Gorman, Jasper Ward, Kanishka Singh, Phil Stewart et Jana Winter, rédigé par Joseph Ax et Costas Pitas ; version française Kate Entringer)