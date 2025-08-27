Wall Street termine en hausse avant les résultats de Nvidia

*

Le Dow Jones gagne 0,32%, le S&P-500 0,24% et le Nasdaq 0,21%

par Noel Randewich

La Bourse de New York a fini en hausse mercredi, alors que les investisseurs attendent la publication des résultats trimestriels de Nvidia, prévus après la clôture des marchés.

L'indice Dow Jones .DJI a gagné 0,32%, ou 147,16 points, à 45.565,23 points.

Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, a pris 15,46 points, soit 0,24% à 6.481,40 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de son côté de 45,87 points, soit 0,21% à 21.590,14 points.

Le cours de l'action du géant technologique américain a fluctué durant la séance.

"Nvidia va générer d'énormes gains au cours des neuf prochains mois, en plus d'une base de chiffre d'affaires déjà colossale", a déclaré Jed Ellerbroek, gestionnaire de portefeuille chez Argent Capital.

Les géants de la technologie et de l'intelligence artificielle (IA) comme Alphabet GOOGL.O , Amazon AMZN.O , Microsoft MSFT.O et Meta Platforms META.O , qui comptent parmi les clients les plus importants de Nvidia NVDA.O , ont affiché des performances mitigées.

Certains investisseurs craignent que le secteur technologique dans son ensemble, qui représente environ la moitié du S&P 500, ne soit survalorisé. Sam Altran, co-fondateur d'OpenAI, a même évoqué une bulle.

Les marchés seront également attentifs à l'activité de l'entreprise en Chine.

La société a conclu un accord avec l'administration Trump accordant au gouvernement américain 15% des recettes provenant de la vente de certaines puces dans le pays.

Aux valeurs MongoDB MDB.O a progressé après avoir relevé ses prévisions de bénéfice annuel.

J.M. Smucker SJM.N a chuté après avoir publié un bénéfice du premier trimestre sous les attentes du marché.

Pour d'autres informations, veuillez cliquer sur les codes

suivants: NYSE Nasdaq Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O 25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1 Statistiques du marché...................... US/STATS1 Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1 Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR Valeurs ex-dividende........................... XDIV Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS

(Avec Johann M Cherian, Sanchayaita Roy et Purvi Agarwal à Bangalore; version française Camille Raynaud)