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Wall Street termine en hausse après le rapport sur l'emploi
information fournie par Reuters 02/10/2026 à 22:16

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* Le Dow Jones gagne 0,49%, le S&P-500 0,73% et le Nasdaq 1,19%

La Bourse de New York a clôturé vendredi en hausse après l'annonce d'un nombre de créations d'emplois aux Etats-Unis bien moindre que prévu le mois dernier, qui renforce la perspective d'un maintien des taux de la Réserve fédérale ce mois-ci.

L'indice Dow Jones .DJI a gagné 0,49%, ou 250,40 points, à 51.176,96 points.

Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, a pris 56,27 points, soit 0,73% à 7.722,72 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de son côté de 319,27 points, soit 1,19% à 27.190,864 points.

Sur la semaine écoulée, le S&P 500 cède 0,3%, le Dow Jones perd 1,3% - leur quatrième baisse hebdomadaire en cinq semaines - et le Nasdaq gagne 0,5%, sa cinquième hausse hebdomadaire en six semaines.

Le département américain du Travail a déclaré que les créations d'emplois non-agricoles avaient augmenté en septembre de 29.000, alors que le consensus des économistes interrogés par Reuters s'établissait à 90.000. Les chiffres de créations pour juillet et août ont aussi été révisés à la baisse.

"Les nouvelles d'aujourd'hui sont plutôt positives dans la mesure où elles indiquent que l'économie n'est pas en surchauffe", a déclaré Robert Bernstone, responsable du trading chez SummitTX Capital à New York.

"Mais jusqu'à quel point ? Certes, c'est une bonne chose dans la mesure où cela écarte la perspective d'une hausse des taux à court terme, mais l'économie et l'inflation suscitent des inquiétudes. Les acteurs du marché privilégient donc un optimisme prudent."

Les valeurs sensibles aux taux et à très forte capitalisation ont tiré leur épingle du jeu, Nvidia NVDA.O et Tesla TSLA.O contribuant fortement à la hausse du S&P 500.

Pour d'autres informations, veuillez cliquer sur les codes

suivants:

NYSE Nasdaq

Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O

25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O

Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O

Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O

Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1

Statistiques du marché...................... US/STATS1

Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR

Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1

Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY

Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX

Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR

Valeurs ex-dividende........................... XDIV

Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS

(Caroline Valetkevitch et Samuel Indyk; Jean-Stéphane Brosse pour la version française)

Véhicules électriques

Valeurs associées

DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
51 176,96 Pts Index Ex +0,49%
NASDAQ Composite
27 190,86 Pts Index Ex +1,19%
NVIDIA
233,9500 USD NASDAQ +1,34%
S&P 500 INDEX
7 722,72 Pts CBOE +0,73%
TESLA
370,5900 USD NASDAQ +4,65%
USA BENCHMARK 10A
5,344 Rates 0,00%
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