Un trader travaille à la Bourse de New York

par Noel Randewich

La Bourse de New York a ‌terminé en hausse vendredi, portée par le rebond de la "tech" après que les résultats d'Amazon ont confirmé le regain ​d'optimisme pour le secteur et le rallye de l'intelligence artificielle (IA).

L'indice Dow Jones a gagné 0,53%, ou 276,97 points, à 52.485,03 points. Le Standard & Poor's 500, plus large, a pris 52,09 points, soit 0,70% à 7.489,72 points. Le Nasdaq Composite ​a avancé de son côté de 251,68 points, soit 1,00% à 25.373,853

L'action Amazon a grimpé de 15% dans les premiers échanges, le géant américain ayant ​enregistré sa plus forte croissance de chiffre d’affaires depuis ⁠plus de quatre ans pour le trimestre précédent, s’inscrivant ainsi dans la lignée des résultats Microsoft et ‌Alphabet, ce qui incite les investisseurs à ne pas tenir compte de la forte baisse des flux de trésorerie également enregistrée par ces entreprises.

Cette semaine était, selon certains analystes, décisive ​pour le secteur technologique, secoué par ‌des prises de bénéfices de la part des investisseurs tout au long du ⁠mois de juillet, ces derniers étant à l'affût de signes indiquant que les investissements réalisés par les géants de l’IA au détriment de leur flux de trésorerie disponible portaient leurs fruits.

"Il y avait des inquiétudes sur les dépenses ⁠d'Amzaon qui seraient des ‌dépenses insensées, irresponsables et le (PDG) Andy Jassy a juste balayé ces peurs", selon Jake Dollarhide, ⁠PDG de Longbow Asset Management à Tulsa en Oklahoma.

Alors que le secteur rebondit, Apple a chuté de 7,4%, ‌le géant technologique ayant averti que les contraintes d'approvisionnement pèseraient sur sa croissance.

Trois membres de la ⁠Fed, qui s’étaient opposés à la décision de maintenir les taux inchangés lors ⁠de la réunion de cette ‌semaine, ont publiquement défendu vendredi leur position en faveur d’une hausse des taux.

La présidente de la Réserve fédérale ​de Dallas, Lorie Logan, a déclaré vendredi que sans "une action ‌modérée à court terme", la banque centrale américaine ne serait pas en mesure de ramener l’inflation sur la voie de son objectif de ​2%, compte tenu d’un marché du travail solide qui continue de se renforcer et des risques à la hausse pesant sur les pressions sur les prix.

Ces déclarations invitent les investisseurs à la prudence, alors que ⁠les données préliminaires publiées plus tôt dans la journée ont fait état d'une accélération de l'inflation en France comme en zone euro, alors que la situation au Moyen-Orient reste tangible.

text_section_type="notes" Pour d'autres informations, veuillez cliquer sur les codes suivants: NYSE Nasdaq Résumé synthétique du marché........... 25 plus forts volumes.................. Plus fortes hausses en %............... Plus fortes baisses en %............... Guide des indices boursiers américains.... Statistiques du marché...................... Emprunt de référence à 10 ans .............. Guide des indices sectoriels américains... Guide des marchés actions américains...... Indices Dow Jones.......................... Indices S&P................. Valeurs ex-dividende........................... Prévisions pour ​le Dow Jones et le S&P ..