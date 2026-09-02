Wall Street termine en hausse alors que les actions retrouvent un peu de leur éclat

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout des cours de clôture et des informations sur les marchés)

* Les indices sont en hausse: Dow Jones 0,56%, S&P 500 0,46% et Nasdaq 0,45%

* Les investisseurs surveillent les tensions avec l'Iran

* Dell bondit après avoir revu à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires et de bénéfices annuels

* Brown-Forman progresse après avoir dépassé les prévisions de bénéfices au premier trimestre

par Stephen Culp et Niket Nishant

Wall Street a progressé mercredi, enregistrant un rebond partiel après trois jours consécutifs de baisse, les investisseurs recherchant des opportunités parmi les actions et les secteurs qui auraient pu être survendus dans le contexte récent d'aversion au risque.

Les trois principaux indices boursiers américains ont gagné du terrain, l'indice Russell 2000 .RUT , qui regroupe les petites capitalisations, surperformant ses homologues à plus grande capitalisation en progressant de 1,1%.

Au niveau sectoriel, les compagnies aériennes .SPCOMAIR , les sociétés minières d’or et d’argent .XAU et les banques régionales .KRB ont mené la danse, tandis que les logiciels et services .SPLRCIS , considérés comme des victimes potentielles de la disruption liée à l’IA, ont sous-performé ce jour-là.

L’indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX , qui a largement alimenté les hausses boursières depuis le début de l’année mais a perdu près d’un quart de sa valeur depuis fin juin, était en hausse, le fabricant de puces Broadcom AVGO.O devant publier ses résultats du deuxième trimestre après la clôture.

Nvidia NVDA.O , le fabricant de puces à la pointe de la vague de l’IA, a progressé de 3,2%, tandis que Micron MU.O et Qualcomm QCOM.O ont gagné respectivement 2,4% et 2,0%.

“La guerre dure plus longtemps que quiconque ne l'espérait, et lorsqu’elle prendra fin, la situation énergétique se calmera et l’inflation ne sera plus un problème aussi important”, a déclaré Lauren Cassidy, directrice des investissements chez Founders 100 ETF à Dallas. “Parallèlement, nous venons de connaître une saison des résultats record, avec des fondamentaux exceptionnels portés par l’adoption accélérée de l’IA.”

“L’adoption de l’IA n’en est encore qu’à ses tout débuts et commence tout juste à s’accélérer”, a ajouté Mme Cassidy. “Nous pourrions assister à une croissance exponentielle à partir de maintenant.”

L’indice Dow Jones Industrial Average .DJI a gagné 295,01 points, soit 0,56%, pour atteindre 53.061,89, le S&P 500 .SPX a gagné 35,16 points, soit 0,46%, à 7.666,63 et le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 118,05 points, soit 0,45%, à 26.217,83.

Parmi les 11 principaux secteurs du S&P 500, celui des matériaux .SPLRCM a enregistré les plus fortes hausses en pourcentage, tandis que le secteur immobilier .SPLRCR a été le seul à afficher une baisse en pourcentage.

Le fabricant de matériel informatique Dell DELL.N a progressé de 15,8% après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices et de chiffre d'affaires annuels.

Le fabricant de Jack Daniel's, Brown-Forman BFb.N , a progressé de 3,9% après avoir publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes.

Uber Technologies UBER.N a gagné 1,6% après que l’application de covoiturage a annoncé qu’elle allait licencier environ 10% de ses effectifs.

LA VENTE MASSIVE D'OBLIGATIONS CONTINUE DE MAINTENIR LES MARCHÉS SOUS TENSION

Freinant les hausses, la vague mondiale de ventes d’obligations , qui secoue les marchés, s’est poursuivie, alimentée par les craintes d’inflation et l’explosion de la dette publique , et aggravée par l’escalade des tensions au Moyen-Orient, qui a exercé une pression à la hausse sur les prix de l’énergie.

Les États-Unis et l’Iran ont intensifié leurs attaques lors de la plus importante série de frappes aériennes depuis juillet , anéantissant les espoirs d’un retour à la table des négociations et augmentant le risque que des hostilités prolongées n’entraînent une inflation systémique et ne contraignent les dirigeants des banques centrales à relever les coûts d’emprunt.

Sur le plan économique , le prestataire de services de gestion de paie ADP a fait état d’une création d’emplois dans le secteur privé inférieure aux prévisions en août, tandis que les nouvelles commandes de biens d’équipement de base ont été révisées à la baisse, ce qui laisse entrevoir un éventuel ralentissement des projets de dépenses des entreprises américaines.

Le commerce international, les coûts salariaux et la productivité du deuxième trimestre, ainsi que l’indice PMI des services figurent parmi les publications économiques prévues jeudi.

À la Bourse de New York, les titres en hausse ont dépassé les titres en baisse dans un rapport de 1,78 pour 1. On a dénombré 150 nouveaux plus-hauts et 290 nouveaux plus-bas au NYSE.

Sur le Nasdaq, 3.102 titres ont progressé et 1.679 ont reculé, les titres en hausse surpassant les titres en baisse dans un rapport de 1,85 pour 1.

Le S&P 500 a enregistré 12 nouveaux plus-hauts sur 52 semaines et 10 nouveaux plus-bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 58 nouveaux plus-hauts et 135 nouveaux plus-bas.

Le volume des échanges sur les places boursières américaines s'est élevé à 14,75 milliards d'actions, contre une moyenne de 15,19 milliards pour l'ensemble des séances des 20 derniers jours de cotation.