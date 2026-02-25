Wall Street termine en hausse, aidée à nouveau par la "tech"

par Stephen Culp

La Bourse de New York a fini en hausse mercredi pour une deuxième séance consécutive, s'établissant à un pic de deux semaines, portée à nouveau par les valeurs technologiques alors que se sont apaisées les préoccupations à propos des coûts élevés et des perturbations de l'intelligence artificielle (IA).

L'indice Dow Jones .DJI a gagné 0,63%, ou 307,65 points, à 49.482,15 points.

Le S&P-500 .SPX , plus large, a pris 56,06 points, soit 0,81%, à 6.946,13 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de son côté de 288,40 points (1,26%) à 23.152,08 points.

Aidé par les gains du secteur des semiconducteurs, le Nasdaq a enregistré la plus forte hausse du jour, tandis qu'approche la fin d'un mois de février tumultueux pour les principaux indices de Wall Street avec les craintes liées aux possibles répercussions néfastes de l'IA dans un éventail de secteurs.

Cette question est surveillée notamment par la Réserve fédérale (Fed). Le président de la Fed de Richmond, Tom Barkin, a dit ne pas être certain que le déploiement de l'IA aura un effet néfaste pour les travailleurs, estimant que la technologie pourrait aider ceux-ci et rendre le marché de l'emploi plus efficace.

Les investisseurs attendaient après la clôture la publication des résultats trimestriels du poids lourd technologique Nvidia NVDA.O , aux avant-postes dans la course à l'IA et qui devrait donner jeudi une nette direction à Wall Street - dans un sens ou dans l'autre.

Parmi les secteurs majeurs du S&P-500, les technologies

.SPLRCT ont marqué la plus forte hausse, tandis qu'à l'inverse, l'industrie .SPLRCI a subi le repli le plus important du jour.

Côté valeurs, à noter, Axon Enterprise AXON.O , fabriquant du Taser, a bondi de 17,6% après avoir battu les attentes sur son bénéfice trimestriel.

text_section_type="notes" Pour d'autres informations, veuillez cliquer sur les codes suivants:

NYSE Nasdaq Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O 25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1 Statistiques du marché...................... US/STATS1 Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1 Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR Valeurs ex-dividende........................... XDIV Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS

(Rédigé par Jean Terzian)