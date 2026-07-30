Wall Street termine en forte hausse, portée par Microsoft

* Le Dow Jones gagne 1,19%, le S&P-500 1,66% et le Nasdaq 2,78%

La Bourse de New York a fini en nette hausse jeudi, portée par les valeurs du secteur des semi-conducteurs et par Microsoft, dont les résultats supérieurs aux prévisions ont apaisé les craintes concernant les investissements massifs dans l'intelligence artificielle (IA).

L'indice Dow Jones .DJI a gagné 1,19%, ou 613,92 points, à 52.208,06 points.

Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, a pris 121,48 points, soit 1,66% à 7.437,63 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a bondi de son côté de 679,24 points, soit 2,78%, à 25.122,177 points.

Microsoft MSFT.O s'est envolé de plus de 15% après que le géant technologique a annoncé des prévisions de chiffre d'affaires trimestriel et de croissance du cloud supérieures aux attentes. Il a également fait état de dépenses d'investissement inférieures aux estimations et a déclaré qu'il prévoyait de continuer à générer des flux de trésorerie tout au long de son exercice 2027, qui vient de débuter.

Cette année, les investisseurs ont été effrayés par les dépenses massives consacrées à l'IA par les grandes entreprises technologiques. Les rapports faisant état de flux de trésorerie négatifs publiés la semaine dernière par Alphabet GOOGL.O et Tesla TSLA.O ont déclenché une vague de ventes sur les titres liés à l'IA, les valeurs du secteur des semi-conducteurs étant également sous pression alors que les investisseurs remettaient en question leurs valorisations élevées.

Meta Platforms META.O a chuté après que le géant des réseaux sociaux a annoncé une baisse de 91% de son flux de trésorerie disponible au deuxième trimestre, ce qui témoigne des tensions financières liées à son coûteux déploiement d'IA.

"Les investisseurs n'arrivent pas à se décider : le retour sur investissement de ces dépenses d'investissement massives en vaudra-t-il la peine ou non?", souligne Jed Ellerbroek, gestionnaire de portefeuille chez Argent Capital Management.

L'indice PHLX des valeurs des semi-conducteurs .SOX a fortement progressé, Micron Technology MU.O , Sandisk SNDK.O et Advanced Micro Devices AMD.O enregistrant des gains importants.

Amazon AMZN.O a progressé d'environ 4% tandis qu'Apple

AAPL.O a reculé de plus de 1%, les deux sociétés devant publier leurs résultats après la clôture du marché.

Cette année, l'action Amazon a sous-performé le marché dans son ensemble en raison des inquiétudes liées à ses dépenses importantes dans le domaine de l'IA. Apple, qui n'a pas investi massivement dans l'IA, a récemment dépassé Nvidia NVDA.O pour devenir l'entreprise la plus valorisée au monde, avec une capitalisation boursière d'environ 4 900 milliards de dollars.

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NYSE Nasdaq Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O 25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1 Statistiques du marché...................... US/STATS1 Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1 Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR Valeurs ex-dividende........................... XDIV Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS

(Rédigé par Sruthi Shankar, Shashwat Chauhan et Ragini Mathur à Bangalore, Noel Randewich à San Francisco ; version française Tangi Salaün)