Wall Street termine en demi-teinte, les échanges volatils après les frappes aériennes sur l'Iran

* Les valeurs technologiques et de défense compensent les pertes du marché général

* Les titres des compagnies aériennes et des croisières sont à la peine

* Un consortium dirigé par BlackRock va acquérir AES Corp pour 33,4 milliards de dollars

(Mise à jour jusqu'à la clôture des marchés américains) par Sabrina Valle et Pranav Kashyap

Les actions américaines sont restées pratiquement stables lundi après une séance volatile qui a vu les actions chuter tôt après les frappes aériennes américaines et israéliennes du week-end sur l'Iran, mais il y a eu des rebonds tout au long de la journée, les investisseurs achetant sur les creux.

Les frappes coordonnées des États-Unis et d'Israël sur l'Iran au cours du week-end ont tué le Guide suprême de Téhéran et ont provoqué une onde de choc sur les marchés mondiaux. Les prix du pétrole ont bondi et la plupart des indices boursiers étrangers ont clôturé en baisse.

Mais les investisseurs américains, à l'affût des bonnes affaires, ont acheté des titres à la baisse après la chute initiale, s'attendant ainsi à ce que les perturbations dues au conflit soient limitées.

"Les acteurs du marché pensent que tout cela n'est que temporaire et que les problèmes dans le secteur pétrolier disparaîtront", a déclaré Bill Smead, fondateur et président de Smead Capital Management.

Selon les données préliminaires, le S&P 500 .SPX a gagné 0,54 point, soit 0,01%, pour terminer à 6 879,42 points, tandis que le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 72,40 points, soit 0,32%, pour atteindre 22 740,61. Le Dow Jones Industrial Average

.DJI a perdu 86,89 points, soit 0,18%, à 48 891,03.

L'affrontement a d'abord stimulé les actions du secteur de la défense et les prix de l'énergie, tout en exerçant une pression sur les voyages et les secteurs sensibles aux taux d'intérêt. Par la suite, les investisseurs se sont tournés vers la technologie et ont évalué la durée du conflit au Moyen-Orient et ses conséquences sur l'inflation et la politique de la Réserve fédérale.

Selon M. Smead, les investisseurs reviennent à des valeurs familières et performantes comme Nvidia, les Sept Magnifiques de la technologie et les secteurs de la défense.

"Lorsque les gens ont peur, ils reviennent à ce qui est confortable", a-t-il déclaré.

En Europe et en Asie, les marchés boursiers ont sombré sous le poids de la flambée des prix du pétrole et de l'incertitude liée à la guerre.

Les marchés boursiers français et allemand ont chuté de plus de 1 %. Le Nikkei 225 du Japon a glissé de 1,73 %, après avoir plongé de 2 % à l'ouverture.

Les entreprises du secteur de l'énergie, dont les bénéfices augmentent avec les prix du pétrole, ont surperformé, tandis que les titres des compagnies aériennes et de voyage ont chuté en raison des annulations de vols , de l'augmentation des coûts du kérosène et des fermetures généralisées de l'espace aérien au Moyen-Orient.

Plusieurs installations pétrolières et gazières au Moyen-Orient ont arrêté la production . Le prix du brut américain a augmenté de 6 % à 71,23 dollars le baril, après avoir connu une hausse deux fois plus importante au cours de la séance.

Les actions du secteur de la défense ont également bénéficié d'un coup de pouce, le principal indice de référence des actions du secteur de la défense aux États-Unis, le Dow Jones U.S. Defense Index DJUSDN , s'étant négocié à la hausse.

Le président Donald Trump a également déclaré à CNN que la "grande vague" n'était pas encore arrivée, bien que certains pays du Moyen-Orient fassent pression sur les alliés des États-Unis pour qu'ils mettent rapidement fin à la guerre.

AES Corp AES.N a chuté après qu'un consortium dirigé par Global Infrastructure Partners, filiale de BlackRock BLK.N , et la société d'investissement EQT AB EQTAB.ST ont accepté d'acquérir la société de services publics pour 33,4 milliards de dollars, avec une décote par rapport à sa dernière clôture.