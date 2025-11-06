Wall Street termine en baisse sur les valorisations technologiques et les craintes économiques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour avec les prix de clôture)

Indices en baisse: Dow 0,84%, S&P 500 1,12%, Nasdaq 1,90%

Les valeurs liées à l'IA témoignent de la dépendance du marché à l'égard de la technologie

Challenger rapporte une hausse de 183,1% des licenciements, le pire mois d'octobre depuis deux décennies

DoorDash glisse après un chiffre d'affaires trimestriel raté

par Stephen Culp

Les actions américaines ont clôturé en territoire négatif jeudi, avec une reprise de la chute des valeurs technologiques de mardi, les investisseurs étant confrontés à une incertitude économique croissante et à des valorisations tendues.

Les trois principaux indices boursiers américains ont perdu du terrain, l'appétit pour le risque étant freiné par les inquiétudes concernant les prix exagérés des actions, en particulier des actions dynamiques liées à l'intelligence artificielle.

L'indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX a chuté de 2,4 %.

Les actions liées à l'intelligence artificielle ont été à l'origine de la hausse de ces derniers mois, qui a poussé les indices à atteindre une série de records, de sorte que la faiblesse du secteur a été un rappel brutal de la dépendance de Wall Street à l'égard de la technologie .

"Les valorisations restent très préoccupantes à long terme, mais (le marché est toujours haussier)", a déclaré Paul Nolte, conseiller principal en gestion de patrimoine et stratège de marché chez Murphy & Sylvest à Elmhurst, dans l'Illinois. "En début de semaine, nous avons obtenu une baisse de 1 % à 1,5 %. Qu'avons-nous fait le lendemain? Nous avons gagné 80 points de base."

"La mentalité d'achat de la baisse est donc toujours présente", a ajouté Paul Nolte. Alors que la fermeture du gouvernement se poursuit, les acteurs du marché doivent faire face à une pénurie d'indicateurs économiques, tandis que la Réserve fédérale américaine, qui s'appuie sur des données, évalue la nécessité de nouvelles baisses des taux d'intérêt à court terme . En l'absence de sources gouvernementales, d'autres sources du secteur privé ont pris le relais. Jeudi, le cabinet de reclassement de cadres Challenger, Gray & Christmas a indiqué que les entreprises avaient annoncé une hausse mensuelle de 183,1 % des licenciements , le pire mois d'octobre depuis plus de vingt ans. La réduction des coûts et les efforts liés à l'IA figurent parmi les principales raisons invoquées par les entreprises. Par ailleurs, la société d'analyse de la main-d'œuvre Revelio Labs a montré que l'économie américaine a perdu 9 100 emplois le mois dernier , le gouvernement étant à l'origine de la majeure partie du déclin.

"Les licenciements annoncés par Challenger sont décevants, ce qui laisse penser que le marché du travail s'affaiblit plus rapidement et plus fortement que la Fed ne semble en être consciente", a déclaré Michael Green, stratège en chef chez Simplify Asset Management à Philadelphie.

"Cela a conduit à une réévaluation de la baisse des taux d'intérêt de décembre, dont Powell a laissé entendre qu'elle faisait l'objet d'un débat dans son dernier discours." Mercredi, la Cour suprême des États-Unis a entendu les arguments sur la question de savoir si les tarifs douaniers du président Donald Trump, qui perturbent le marché, représentaient un excès de pouvoir présidentiel.

Le Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 397,35 points, soit 0,84%, à 46 913,65, le S&P 500 .SPX a perdu 75,91 points, soit 1,12%, à 6 720,38 et le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 445,80 points, soit 1,90%, à 23 053,99.

Parmi les 11 principaux secteurs du S&P 500, celui de la consommation discrétionnaire .SPLRCD a été le plus pénalisant, avec une baisse de 2,5%. Le secteur de l'énergie .SPNY a connu la plus forte hausse en pourcentage.

La saison des bénéfices du troisième trimestre approche de sa dernière ligne droite, avec 424 sociétés du S&P 500 ayant publié leurs résultats. Parmi elles, 83 % ont dépassé les estimations de Wall Street, selon les données les plus récentes du LSEG.

Les analystes s'attendent désormais à une croissance des bénéfices du S&P 500 de 16,8 % en glissement annuel, au total, pour la période juillet-septembre. Cela représente une amélioration significative par rapport à la croissance annuelle de 8,0 % que les analystes prévoyaient au début du trimestre, selon LSEG. DoorDash DASH.O a chuté de 17,5 % après que la société de livraison ait annoncé un bénéfice au troisième trimestre inférieur aux attentes de Wall Street en raison de l'augmentation des dépenses. Le fabricant de cosmétiques Elf Beauty ELF.N a prévu un chiffre d'affaires et un bénéfice annuels inférieurs aux attentes , et ses actions ont chuté de 35,0%. Snap SNAP.N a bondi de 9,7 % après que l'entreprise de médias sociaux a battu les estimations de revenus du troisième trimestre et annoncé un partenariat avec Perplexity AI.

Les valeurs en baisse ont été plus nombreuses que les valeurs en hausse dans un rapport de 1,97 contre 1 sur le NYSE. Il y a eu 141 nouveaux sommets et 206 nouveaux creux sur le NYSE.

Sur le Nasdaq, 1 264 titres ont augmenté et 3 404 ont baissé, les titres en baisse étant plus nombreux que les titres en hausse dans un rapport de 2,69 contre 1.

L'indice S&P 500 a enregistré 18 nouveaux plus hauts et 22 nouveaux plus bas sur 52 semaines, tandis que l'indice Nasdaq Composite a enregistré 78 nouveaux plus hauts et 260 nouveaux plus bas.

Le volume sur les bourses américaines a été de 20,77 milliards d'actions, contre une moyenne de 20,99 milliards pour l'ensemble de la session au cours des 20 derniers jours de bourse.