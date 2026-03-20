Wall Street termine en baisse, pas de réduction des taux en vue

Wall Street termine en baisse, pas de réduction des taux en vue

La Bourse de New ‌York a fini en baisse jeudi après la flambée des ​prix du pétrole qui fait craindre un regain d'inflation et réduit la possibilité de futures réductions des taux de ​la Réserve fédérale.

Le Dow Jones a cédé 0,44% à 46.0921,43 points. Le ​S&P 500 a reculé de ⁠0,27% à 6.606,49 points et le Nasdaq Composite a ‌baissé de 0,28% à 22.090,69.

Les avertissements du président de la Fed, Jerome Powell, mercredi, sur ​les incertitudes liées ‌à la guerre au Moyen-Orient, qui fait ⁠grimper les prix de l'énergie et fait craindre un regain d'inflation, ont continué de rythmer la tendance.

Les contrats à ⁠terme sur les ‌taux d'intérêt suggèrent que les opérateurs ne ⁠voient guère de probabilité d'une baisse des taux avant ‌la mi-2027, selon le baromètre FedWatch du CME.

Aux ⁠valeurs, le fabricant de puces mémoire Micron ⁠Technology a chuté ‌de 3,8% après des prévisions trimestrielles jugées décevantes.

Tesla a cédé ​3,2% en raison de ‌l'élargissement de l'enquête de la National Highway Traffic Safety Administration sur de possibles ​défaillances de ses véhicules à conduite autonome.

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