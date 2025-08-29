 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

US Open: Mannarino qualifié pour les 8es après l'abandon de Ben Shelton
information fournie par AFP 29/08/2025 à 23:40

Ben Shelton (à droite) et le Français Adrian Mannarino après l'abandon sur blessure de l'Américain au troisième tour de l'US Open le 29 aoîut 2025 à New York ( AFP / ANGELA WEISS )

Ben Shelton (à droite) et le Français Adrian Mannarino après l'abandon sur blessure de l'Américain au troisième tour de l'US Open le 29 aoîut 2025 à New York ( AFP / ANGELA WEISS )

Le Français Adrian Mannarino s'est qualifié vendredi à 37 ans pour son premier huitième de finale à l'US Open après l'abandon du 6e mondial Ben Shelton, touché à l'épaule gauche.

Le 77e joueur mondial venait d'égaliser à deux manches partout quand le gaucher américain a jeté l'éponge, après s'être fait mal sur un coup droit plus tôt dans le set et avoir grimacé à plusieurs reprises en fin d'échange.

Le match s'est donc arrêté sur le score de 3-6, 6-3, 4-6, 6-4, alors que Mannarino a appris l'abandon de son adversaire au retour d'une pause toilettes.

En larmes, le demi-finaliste de l'édition 2023 a rapidement quitté le court Louis-Armstrong. Vainqueur début août de son premier Masters 1000 à Toronto, Shelton figurait parmi les outsiders à New York.

"Quand il a commencé à avoir mal, il menait et honnêtement, je pense qu'il aurait probablement gagné le match" s'il ne s'était pas blessé, a jugé dans son interview d'après-match le vainqueur, qui avait échoué cinq fois au troisième tour de l'US Open avant d'enfin franchir le cap vendredi.

Mannarino rejoint son compatriote Arthur Rinderknech (82e) parmi les seize derniers joueurs en lice à New York et affrontera dimanche le Tchèque Jiri Lehecka (21e) pour une place en quarts de finale.

Le dernier Français à atteindre les huitièmes de finale à l'US Open était jusqu'à vendredi Corentin Moutet, en 2022.

Ben Shelton souffrant de l'épaule gauche contraint à l'abandon face à Adrian Mannarino à l'US Open, le 29 août 2025 ( AFP / ANGELA WEISS )

Ben Shelton souffrant de l'épaule gauche contraint à l'abandon face à Adrian Mannarino à l'US Open, le 29 août 2025 ( AFP / ANGELA WEISS )

Il faut remonter six ans plus tôt pour trouver trace de plusieurs Français à ce stade de la compétition (Gaël Monfils, Lucas Pouille et Jo-Wilfried Tsonga en 2016) à New York.

Opposé plus tard dans la journée au Tchèque Tomas Machac (22e) au troisième tour, Ugo Blanchet (184e) peut encore gonfler le contingent tricolore en huitièmes de finale en cas de victoire.

Sport
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le siège de l'ONU à New York, le 20 septembre 2022 ( AFP / Ludovic MARIN )
    Les Etats-Unis refusent l'octroi de visas à des responsables palestiniens avant l'AG de l'ONU
    information fournie par AFP 29.08.2025 23:47 

    Les Etats-Unis ont annoncé vendredi refuser l'octroi de visas à des membres de l'Autorité palestinienne avant l'Assemblée générale de l'ONU prévue en septembre, où la France plaidera pour la reconnaissance d'un Etat palestinien. "Le secrétaire d'État Marco Rubio ... Lire la suite

  • Encore une grosse vente pour Monaco
    Encore une grosse vente pour Monaco
    information fournie par So Foot 29.08.2025 23:38 

    Une belle affaire, en tout cas sur le papier. Estimé à douze millions d’euros selon le site Transfermarkt, Soungoutou Magassa vient d’être vendu une vingtaine de millions (dix-sept plus trois de bonus potentiels) par Monaco à West Ham. Ce transfert a en effet été ... Lire la suite

  • Sénégal: simplification pour l'indemnisation des victimes de la période pré-electorale 2021-2024
    Sénégal: simplification pour l'indemnisation des victimes de la période pré-electorale 2021-2024
    information fournie par France 24 29.08.2025 23:15 

    Au Sénégal, les autorités allègent les conditions d'indemnisation des victimes des troubles politiques de ces dernières années. Engagées depuis plusieurs mois ces indemnisations concernent notamment les familles des personnes tuées lors de ces émeutes. Plusieurs ... Lire la suite

  • Milan bat Lecce sans convaincre
    Milan bat Lecce sans convaincre
    information fournie par So Foot 29.08.2025 23:00 

    Lecce 0-2 Milan Buts : Loftus-Cheek (66 e ) et Pulisic (86 e ) Rien de mieux que Lecce pour se (re)lancer.… FC pour SOFOOT.com

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank