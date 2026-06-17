Wall Street termine en baisse, la Fed laisse ses taux inchangés

La Bourse de New York a fini en baisse mercredi après que la Réserve fédérale américaine (Fed) a, comme prévu, laissé ses taux de change inchangés lors de la première réunion présidée par Kevin Warsh.

L'indice Dow Jones .DJI a cédé 0,98%, ou 507,12 points, à 51.492,55 points.

Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, a perdu -91,25 points, soit -1,21% à 7.420,10 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de son côté de -354,69 points, soit -1,34% à 26.021,656 points.

Les nouvelles projections trimestrielles de la banque centrale montrent que neuf responsables de la Fed prévoient désormais une hausse des taux d'ici la fin de l'année 2026, tandis que la déclaration de politique monétaire a supprimé les formulations utilisées pour signaler la probabilité de nouvelles baisses des coûts d'emprunt en 2026.

Le nouveau patron de la Fed n'a pas présenté de prévisions concernant l'évolution des taux d'intérêt dans le cadre des prévisions trimestrielles, ce qui marque également une rupture avec la pratique antérieure.

Le communiqué a par ailleurs adopté un format révisé qui se contente d'énoncer la décision relative aux taux et de réaffirmer l'intention de la banque centrale de maintenir "des réserves abondantes dans le système bancaire".

La Réserve fédérale américaine a laissé ses taux directeurs dans leur fourchette actuelle de 3,50% à 3,75%.

Après la réunion, les traders s'attendaient toujours à ce que la Fed maintienne ses taux inchangés pendant une grande partie de l'année, tout en tablant sur une probabilité de près de 43% d'une hausse de 25 points de base en décembre.

"Il y avait clairement une orientation restrictive dans la déclaration de la Fed et dans les propos de son président, Warsh, lors de la conférence de presse. Le principal enseignement, à mon avis, réside dans l'engagement de la Fed à assurer la stabilité des prix et dans ses commentaires sur l'inflation", a déclaré Michael James, directeur général et négociateur d'actions chez Rosenblatt Securities.

Sur le plan géopolitique, l'attentisme prévaut alors que le protocole d'accord visant à mettre fin à la guerre entre l'Iran et les Etats-Unis doit être officiellement signé vendredi.

L'imminence de l'événement n'a toutefois pas empêché le locataire de la Maison blanche de dire mercredi que les frappes américaines contre l'Iran pourraient reprendre si le protocole d'accord ne lui donnait pas satisfaction, laissant entendre que celui-ci peut encore être modifié.

Aux valeurs, l'action SpaceX SPCX.O a glissé de 4,9%, marquant son premier déclin depuis son introduction en Bourse vendredi.

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NYSE Nasdaq Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O 25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1 Statistiques du marché...................... US/STATS1 Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1 Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR Valeurs ex-dividende........................... XDIV Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS

(Rédaction de Reuters)