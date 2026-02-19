Wall Street termine en baisse, faiblesse de la "tech"

par Noel Randewich et Twesha Dikshit

La Bourse de New York a fini en baisse jeudi, plombée par les pertes des sociétés de capital-investissement et par le repli du géant technologique Apple et du détaillant Walmart, même si les gains enregistrés par les industriels après des résultats solides ont permis de limiter la chute.

L'indice Dow Jones .DJI a cédé 0,54% à 49.395,16 points.

Le S&P-500 .SPX , plus large, a perdu 0,28% à 6.861,89 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de son côté de 0,31% à 22.682,73 points.

Le gestionnaire d'actifs Blue Owl Capital OWL.N a plongé de 6% après avoir annoncé sa décision de vendre entre autres 1,4 milliard de dollars d'actifs dans le cadre de mesures de gestion de sa dette.

D'autres sociétés du secteur comme Apollo Global Management

APO.N , Ares ARES.N , KKR & Co KKR.N et Carlyle Group CG.O ont cédé entre 1,9% et 5,2%.

Le secteur des finances du S&P-500 .SPSY a perdu 0,9%. A l'inverse, l'énergie .SPNY a pris 0,6% dans le sillage de la hausse des prix du pétrole, provoquée par les craintes d'un affrontement militaire entre les Etats-Unis et l'Iran.

Si les grandes valeurs technologiques avaient soutenu mercredi les principaux indices de Wall Street, qui avait terminé dans le vert, Apple AAPL.O a reculé de 1,4% et pesé sur le S&P-500, sur fond d'inquiétudes ces dernières semaines à propos de la valorisation élevée des géants de la "tech" et des investissements massifs déployés dans l'IA.

Un éventail de secteurs craignent par ailleurs que le développement rapides d'outils d'IA performants puisse nuire à leur modèle commercial et endiguer la concurrence.

De son côté, Walmart WMT.O a reculé de 1,4% après que son nouveau directeur général, John Furner, a fait part de prévisions très prudentes pour le prochain exercice fiscal et annoncé un programme de rachat d'actions de 30 milliards de dollars.

A noter, également, le bond de 11,6% de Deere & Co DE.N à la suite de résultats trimestriels meilleurs qu'attendu. Le groupe a également relevé ses prévisions annuelles.

Omnicom OMC.N a grimpé de 15% après avoir également battu les attentes au quatrième trimestre.

(Rédigé par Jean Terzian)