Nouvelle répétition générale avant l'envoi d'astronautes autour de la Lune

La fusée lunaire SLS et le vaisseau spatial Orion, intégrés pour la mission Artemis 2, sur le pas de tir 39B du Centre spatial Kennedy à Cap Canaveral, en Floride, le 1er février 2026 ( AFP / Miguel J. Rodriguez Carrillo )

La Nasa procède jeudi à un nouveau grand test de sa fusée lunaire SLS afin de déterminer si elle est prête pour le lancement de la mission Artémis 2 au cours de laquelle des astronautes voleront autour de la Lune pour la première fois en plus de 50 ans.

Cette répétition générale est la deuxième réalisée par l'agence spatiale américaine, la première organisée début février ayant dû être écourtée après la survenue de problèmes techniques.

Ces imprévus dont une fuite d'hydrogène liquide avaient alors réduit à néant les espoirs de voir décoller le même mois la mission Artémis 2, repoussant au plus tôt au 6 mars son lancement.

Le bon déroulement de cette nouvelle répétition générale doit déterminer la date possible de lancement de la mission, la Nasa attendant sa conclusion pour donner une date ferme.

Lors de ce test tenu en conditions réelles à Cap Canaveral en Floride, les ingénieurs répètent les manoeuvres devant être réalisées le jour du décollage réel.

Les réservoirs de la fusée sont remplis et des vérifications techniques réalisées à la fois sur la fusée et sur le vaisseau qui transportera les astronautes.

Infographie montrant les principales étapes de la mission Artemis 2 de la Nasa, visant à emmener un équipage de quatre personnes dans le vaisseau spatial Orion autour de la Lune, avec un lancement prévu début 2026 ( AFP / Jonathan WALTER )

Les procédures de lancement seront également répétées lors d'une sorte de décollage fictif qui pourrait durer jusqu'à tard dans la nuit.

La mission Artémis 2 constituera le premier vol habité autour de la Lune en plus de 50 ans. Trois Américains et un Canadien y prendront part.

"La sécurité demeure notre priorité absolue", avait assuré en début de mois le chef de la Nasa Jared Isaacman, sur X. "Nous ne procéderons au lancement que lorsque nous serons pleinement prêts à entreprendre cette mission historique".