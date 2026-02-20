 Aller au contenu principal
Netflix peut renforcer son offre pour Warner Bros-sources
information fournie par Reuters 20/02/2026 à 00:01

Netflix dispose de ‌liquidités importantes et pourrait augmenter son offre pour ​le propriétaire de HBO Max, Warner Bros Discovery, si Paramount Skydance améliore sa propre proposition, ont ​déclaré deux sources proches du dossier.

Warner Bros Discovery fait ​l'objet d'une bataille entre Paramount ⁠et Netflix pour la reprise de ses ‌studios de cinéma et de télévision, sa vaste bibliothèque de contenus et ses ​grandes franchises ‌telles que Game of Thrones, Harry ⁠Potter ou les super-héros DC Comics Batman et Superman.

Bien que Warner Bros ait décidé de soumettre ⁠l'offre de ‌Netflix au vote des actionnaires le ⁠20 mars, la société a accordé une ‌semaine à Paramount pour améliorer son ⁠offre.

Netflix a proposé 27,75 dollars par action, ⁠soit 82,7 ‌milliards de dollars, pour les activités de studio ​et de streaming ‌de Warner Bros, tandis que Paramount a offert 108,4 milliards de ​dollars pour l’ensemble de la société, incluant Discovery Global, qui regroupe CNN, HGTV ⁠et d’autres chaînes de télévision.

Netflix et Warner Bros ont refusé de commenter.

(Amy-Jo Crowley et Milana Vinn ; avec la contribution de Deborah Sophia et Harshita Mary Varghese ; version française Elena Smirnova, édité ​par Augustin Turpin)

Fusions / Acquisitions
