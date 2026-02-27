Aucun résultat pour cette recherche.
A l'aube de sa troisième année de mandat, le président ultralibéral argentin Javier Milei s'apprête à voir adopter une réforme clef à ses yeux sur la législation du travail, un texte clivant et aux effets incertains sur l'emploi. Débat et vote à l'intérieur du ... Lire la suite
La Bourse de New York a terminé dans le rouge vendredi, à nouveau crispée par les craintes d'un chamboulement provoqué par l'intelligence artificielle (IA) et sur fond d'inflation tenace, dans une séance où Paramount s'est envolée avec la perspective de l'acquisition ... Lire la suite
La Bourse de New York a fini en baisse vendredi, pénalisée par l'incertitude liée à l'intelligence artificielle (IA), aux droits de douane ainsi qu'aux tensions géopolitiques persistantes. L'indice Dow Jones a cédé 1,05%, ou 521,28 points, à 48.977,92 points. ... Lire la suite
Ancien candidat à la présidentielle vénézuélienne Enrique Marquez, prisonnier politique en janvier, a déclaré vendredi vouloir faire partie d'une transition au Venezuela, quelques jours après sa surprenante apparition à Washington lors du discours de Donald Trump ... Lire la suite
