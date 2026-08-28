Wall Street termine en baisse après que le président de la Fed, Kevin Warsh, a réaffirmé sa volonté de lutter contre l'inflation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour avec les pourcentages de clôture)

* Les indices sont en baisse: Dow Jones -0,02 %, S&P 500 -0,25 %, Nasdaq -0,52 %

* PayPal s'effondre après l'annonce du retrait d'un consortium de son projet de rachat

* Gap bondit après le changement de directeur général chez Old Navy et la révision à la hausse des prévisions de bénéfices annuels

* Les méga-capitalisations stimulent le secteur des services de communication du S&P 500

* Les principaux indices ont enregistré des hausses hebdomadaires

par Saeed Azhar, Purvi Agarwal et Niket Nishant

Les principaux indices de Wall Street ont clôturé en baisse vendredi, les investisseurs faisant preuve de prudence après que le président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, a réaffirmé que la banque centrale se concentrait sur la lutte contre l’inflation, renforçant ainsi les perspectives d’une hausse des taux.

Sans la certitude que l’inflation se dirige clairement et à un rythme suffisant vers l’objectif de 2 % de la Fed, la banque centrale aurait "encore du travail à faire ," a déclaré Warsh lors de son premier discours à Jackson Hole. Les traders ont renforcé leurs paris sur une hausse des taux en septembre après que Warsh a également indiqué qu’il estimait que les récentes données sur l’inflation ne laissaient pas entrevoir de changement de tendance. Les traders sont désormais partagés entre une hausse des taux et un statu quo en septembre, comme ils l’étaient avant que les données sur l’inflation de ce mois-ci ne dressent un tableau mitigé.

" Si le marché réagit modérément, c’est parce que Warsh se montre très catégorique sur le maintien de l’objectif d’inflation à 2 %. Il réaffirme sa position restrictive, mais de manière plus cohérente que progressive," a déclaré Mark Hackett, stratège en chef des marchés chez Nationwide.

" Les investisseurs ont eu la fausse impression que cette position allait s'assouplir quelque peu. De toute évidence, ce n’est pas le cas."

Le discours de Warsh vient clore une semaine chargée, marquée par la publication des résultats de géants du secteur privé tels que Nvidia NVDA.O et Salesforce CRM.N , ainsi que par une série de nouvelles données économiques. "Le discours de Warsh nous a rassurés. Mais les paroles ne coûtent rien", a déclaré Aditya Bhave, responsable de la recherche économique américaine chez Bank of America, dans une note.

Il a ajouté que la responsabilité incombait désormais à Warsh de procéder à une hausse des taux en septembre, à moins que les chiffres de l’emploi et de l’inflation du mois d’août ne soient très décevants. Dans le cas contraire, a précisé Bhave, Warsh risquerait fort de perdre sa crédibilité.

Les valeurs du secteur des semi-conducteurs ont affiché des résultats mitigés, reculant après le rebond de la séance précédente, déclenché par les prévisions exceptionnelles de Nvidia, qui laissaient entrevoir que le boom lié à l’IA n’était pas près de s’essouffler.

LeS&P 500 .SPX a perdu 19,23 points, soit 0,25%, à 7.711,76, et le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de 138,93 points, soit 0,52%, à 26.402,42. L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a clôturéen baisse de 9,45 points, soit 0,02%, à 53.559,99. Sur la semaine, le S&P 500 a progressé de 0,49%, le Nasdaq de 0,85% et le Dow de 0,53%.

Nvidia, poids lourd du marché, a reculé de 4,6%. Marvell Technology MRVL.O a chuté de 10,3% en raison de doutes quant au calendrier des revenus d’affaires découlant de son accord sur les puces d’IA conclu avec Google (filiale d’Alphabet) GOOGL.O , bien que Marvell ait revu à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires pour 2027.

La plupart des valeurs de très grande capitalisation ont progressé. Alphabet GOOGL.O a gagné 1,7%, faisant du secteur des services de communication du S&P 500 .SPLRCL le principal moteur de l’indice. Apple AAPL.O a également progressé de 1,6%.

Salesforce CRM.N a prolongé ses gains de la séance précédente, apportant un soutien au Dow Jones. Le titre a clôturé en hausse de 1,6%.

PayPal PYPL.O a chuté de 12,7% au lendemain d’un article de Bloomberg News annonçant qu’un consortium composé de la société de rachat Advent et du prestataire de services de paiement Stripe avait décidé d’abandonner son projet de rachat de la société de paiement. L'action Gap GAP.N a progressé de près de 13% après que le distributeur a nommé Michael Francis, un vétéran du secteur, au poste de nouveau directeur générald'Old Navy et relevé ses prévisions de bénéficesannuels . Ulta Beauty ULTA.O a chuté de 4,2% après que la croissance des ventes à périmètre constant de ce distributeur de cosmétiques ait reculé au deuxième trimestre. Par ailleurs, l’indice définitif de l’enquête de l’Université du Michigan sur la confiance des consommateurs s’est établi à 51,7, contre des estimations de 51 selon les économistes interrogés par Reuters.

À la Bourse de New York (NYSE), les titres en baisse ont dépassé les titres en hausse dans un rapport de 1,77 pour 1. On a enregistré 167 nouveaux plus hauts et 107 nouveaux plus bas à la NYSE.

Sur le Nasdaq, 1.494 titres ont progressé et 3.272 ont reculé, les titres en baisse l'emportant sur les titres en hausse dans un rapport de 2,19 pour 1.

Le S&P 500 a enregistré 5 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et 3 nouveaux plus bas, tandis que l’indice Nasdaq Composite a enregistré 51 nouveaux plus hauts et 120 nouveaux plus bas.

Le volume des échanges sur les places boursières américaines s'est élevé à 15.68 milliards d'actions, contre une moyenne de 15.8 milliards pour l'ensemble des séances des 20 derniers jours de cotation.