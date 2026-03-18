Wall Street termine en baisse après que la Fed a maintenu ses taux inchangés

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* Les prix du brut inversent leurs pertes; le Brent terminait en hausse de plus de 5 %

* La Fed maintient ses taux, comme prévu

* Micron grimpe avant la publication de son rapport

(Mise à jour à la fin de la séance) par Noel Randewich et Utkarsh Hathi

Wall Street a terminé en baisse mercredi après que la Réserve fédérale américaine a maintenu ses taux d'intérêt et n'a prévu qu'une seule réduction de taux pour l'année, alors que les responsables ont fait le point sur les risques économiques liés à la guerre entre les États-Unis et Israël et l'Iran.

Les nouvelles projections des responsables de la banque centrale américaine ont montré que le taux d'intérêt au jour le jour de référence de la Fed ne baisserait que d'un quart de point de pourcentage d'ici la fin de l'année, sans indication de calendrier.

Les principaux indices boursiers ont prolongé les baisses enregistrées avant l'annonce de la Fed. Les économistes ne s'attendaient pas à ce que la Fed modifie son taux d'intérêt.

Les nouvelles projections économiques et de taux ont montré que la Fed considérait largement que la récente flambée des prix du pétrole avait un effet temporaire sur l'inflation, les décideurs politiques prévoyant toujours de baisser les taux cette année et anticipant une inflation de 2,2 % d'ici la fin de 2027, proche de l'objectif de 2 % de la banque centrale.

"Ils sont un peu plus préoccupés par la pression à la hausse du pétrole sur l'inflation, tout en nous disant qu'ils pensent que l'économie reste stable et solide", a déclaré Sam Stovall, stratège des marchés boursiers à la CFRA.

"La conviction semble être que la situation de l'inflation pourrait se résoudre à court terme avant d'avoir un effet délétère sur l'économie: il s'agira d'un dos d'âne plutôt que d'un mur de briques.”

Plus tôt, le département américain du travail a déclaré que l'indice des prix à la production avait augmenté de 3,4 % en glissement annuel, dépassant les prévisions de 2,9 % des économistes, les prix risquant de s'accélérer davantage à mesure que le conflit au Moyen-Orient augmente les coûts du transport maritime et du pétrole.

Le prix du Brent a amplifié ses gains et a atteint près de 110 dollars le baril après qu'une agence de presse iranienne a rapporté que certaines installations appartenant à l'industrie pétrolière iranienne à South Pars et Asaluyeh ont été attaquées.

Selon les données préliminaires, le S&P 500 .SPX a perdu 91,71 points, soit 1,37%, pour terminer à 6 624,38 points, tandis que le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 327,03 points, soit 1,45%, pour s'établir à 22 152,50. Le Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 793,23 points, soit 1,69%, à 46 200,03.

Le conflit au Moyen-Orient a exacerbé la volatilité des marchés mondiaux. Toutefois, les actions américaines ont été soutenues par un récent rebond des valeurs technologiques.

AMD AMD.O a progressé après avoir convenu avec Samsung Electronics 005930.KS d'étendre leur partenariat stratégique à la fourniture de puces mémoire pour les infrastructures d'intelligence artificielle. Nvidia NVDA.O a reculé après avoir obtenu Pékin l'autorisation de vendre en Chine ses puces d'intelligence artificielle les deuxièmes plus puissantes .

Micron Technology MU.O a progressé avant la publication du rapport trimestriel du fabricant de puces mémoire, prévue après la cloche. SanDisk SNDK.O a également progressé.

Les gestionnaires d'actifs Apollo Global Management APO.N et Ares Management Corp ARES.N ont rebondi après avoir subi de fortes pertes la semaine précédente en raison des inquiétudes concernant la qualité du crédit privé.

Lululemon LULU.O a bondi après les résultats trimestriels du fabricant de vêtements de yoga. Le fondateur Chip Wilson, qui est dans une bataille de procuration avec la société, a déclaré que la décision de l'administrateur principal David Mussafer de quitter le conseil d'administration était "un pas dans la bonne direction", et a réitéré la nécessité d'un rafraîchissement "substantiel" du conseil d'administration.

Macy's M.N a bondi après que la chaîne de grands magasins a déclaré qu'elle s'attendait à un impact comparativement plus faible des droits de douane au second semestre et qu'elle a battu les estimations de bénéfices trimestriels.