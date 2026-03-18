 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les Bourses rattrapées par la Guerre au Moyen-Orient, le pétrole en hausse
information fournie par AFP 18/03/2026 à 22:15

La salle de contrôle d'Euronext, qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La salle de contrôle d'Euronext, qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La guerre au Moyen-Orient a rattrapé les marchés mercredi, provoquant une réaction en chaîne: pétrole en hausse, fin de la timide reprise des Bourses et tensions sur les taux d'emprunt des Etats.

"Pour l'instant, rien ne semble susceptible de faire remonter" les marchés, résume auprès de l'AFP Steve Sosnick, d'Interactive Brokers.

"Les cours du pétrole ont été une source de volatilité pour les Bourses. Aujourd'hui n'est pas une exception", note Patrick O'Hare de Briefing.com.

Les prix de l'or noir sont repartis à la hausse mercredi, le baril de Brent - la référence mondiale - grimpant même de plus de 5% en séance après une frappe contre des infrastructures énergétiques critiques iraniennes.

Traditionnellement moins cher, son équivalent américain du WTI a été moins touché par ce mouvement haussier, grappillant 0,11% à 96,32 dollars.

La frappe contre des installations iraniennes desservant le champ gazier de South Pars/North Dome, partagé avec le Qatar, a aussi impacté le prix du gaz (+6,18% à 54,7 euros le mégawattheure, selon le contrat à terme du TTF néerlandais considéré comme la référence en Europe).

"Les marchés sont de nouveau en mode panique", résume Kathleen Brooks, directrice de recherche à XTB.

Condamnée par le Qatar et les Emirats arabes Unis, alliés des Etats-Unis, l'attaque du jour "change fondamentalement la donne. Elle fait craindre des escalades et des représailles", estime auprès de l'AFP Charlotte de Montpellier, de la Banque ING.

- Les Bourses reculent, les taux remontent -

Cette frappe a provoqué un retournement de tendance sur les marchés boursiers, après deux jours de reprise.

Paris a basculé en toute fin de séance (-0,06%), Francfort a perdu 0,96% et Londres a reculé de 0,94%. Milan a cédé 0,33%.

A New York, le Dow Jones a reculé de 1,63%, l'indice Nasdaq a perdu 1,46% et l'indice élargi S&P 500 a lâché 1,36%.

Sur le marché de la dette, les taux d'intérêt des États repartaient à la hausse. Le rendement à dix ans des emprunts de l'Etat fédéral américain se tendait franchement à 4,27% vers 20H45 GMT contre 4,20% à la clôture la veille.

Son équivalent français a atteint 3,60% contre 3,55% mardi soir. Le taux italien a nettement grimpé à 3,73%, contre 3,65% la veille en clôture.

- Les banques centrales rendent leurs décisions -

La banque centrale américaine (Fed) a décidé mercredi, sans surprise, de laisser ses taux d'intérêt inchangés pour la deuxième fois d'affilée.

Il est "trop tôt pour déterminer l'ampleur et la durée des effets potentiels (du conflit, ndlr) sur l'économie", a estimé mercredi le président de la Fed, Jerome Powell, lors d'une conférence de presse donnée à l'issue de la réunion de politique monétaire de l'institution.

"À court terme, la hausse des prix de l'énergie fera grimper l'inflation globale", a toutefois reconnu le patron de la Réserve fédérale.

Les responsables de la Fed estiment désormais que la hausse des prix aux Etats-Unis pourrait s'établir à 2,7% fin 2026. En décembre, ils pensaient que l'inflation serait de 2,4%.

La Banque centrale européenne (BCE) ne devrait pas non plus relever ses taux d'intérêt jeudi face aux risques d'inflation induits par les répercussions à l'ensemble de l'économie de la hausse des prix du pétrole.

"La BCE reste concentrée sur l'inflation, mais il est de plus en plus difficile d'ignorer les perspectives de croissance", souligne Fawad Razaqzada, analyste de marché pour le site d'opérations boursières en ligne FOREX.com

Mercredi, la Banque centrale du Canada a aussi maintenu son taux directeur, à 2,25%, pour la troisième fois consécutive, tout en indiquant qu'elle surveillait le risque d'inflation provoquée par la hausse des prix de l'énergie.

Valeurs associées

ING GROEP NV CVA EO -,24
10,150 EUR XETRA +0,50%
ING GROUP
EUR XETRA 0,00%
INTERACTIVE BR RG-A
68,4500 USD NASDAQ -0,26%
S&P GLOBAL
426,560 USD NYSE -1,50%
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L’ancienne vice-présidente vénézuélienne, Delcy Rodríguez, aux côtés du ministre de la Défense, le général Vladimir Padrino, lors d’un défilé militaire, le 13 mai 2025 à Caracas. ( AFP / Juan Barreto )
    Venezuela: la présidente limoge le ministre de la Défense, Vladimir Padrino
    information fournie par AFP 18.03.2026 22:22 

    La présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodriguez, a limogé mercredi le ministre de la Défense Vladimir Padrino, qui a dirigé les forces armées pendant presque toute la présidence de Nicolas Maduro, capturé le 3 janvier par l'armée américaine. Soumise à la ... Lire la suite

  • Le champ gazier de South Pars, en janvier 2014 ( AFP / Behrouz MEHRI )
    L'Iran frappe les installations énergétiques du Golfe
    information fournie par AFP 18.03.2026 22:05 

    L'Iran a lancé mercredi soir une série d'attaques contre des installations énergétiques dans les pays du Golfe, après un nouveau coup porté à sa direction avec la mort du ministre du Renseignement, tué dans une frappe revendiquée par Israël. Le puissant chef de ... Lire la suite

  • Un opérateur à la Bourse de New York, le 18 mars 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )
    Wall Street termine en baisse, l'inflation en ligne de mire
    information fournie par AFP 18.03.2026 21:43 

    La Bourse de New York a terminé en nette baisse mercredi, minée par la progression des prix du pétrole avec la guerre au Moyen-Orient et par la posture prudente de la banque centrale américaine (Fed). Le Dow Jones a reculé de 1,63%, l'indice Nasdaq a perdu 1,46% ... Lire la suite

  • Le président de la Réserve fédérale américaine (Fed) Jerome Powell, le 10 décembre 2025 à Washington ( AFP / SAUL LOEB )
    Face à la guerre, la Fed prédit une inflation tenace aux Etats-Unis
    information fournie par AFP 18.03.2026 21:17 

    La Réserve fédérale américaine (Fed) s'attend mercredi à ce que les progrès en matière d'inflation patinent aux Etats-Unis du fait notamment de la guerre au Moyen-Orient. A l'issue de deux jours de réunion, la banque centrale de la première économie mondiale a ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank