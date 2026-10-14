Wall Street termine en baisse après des données sur l'inflation

par Noel Randewich

La Bourse de New York a fini en baisse mercredi, avec un net repli du Nasdaq, après la publication de données sur l'inflation ayant alimenté les craintes d'un resserrement monétaire supplémentaire de la part de la Réserve fédérale (Fed) et fait plonger des titres liés à l'IA sensibles aux taux d'intérêt.

L'indice Dow Jones .DJI a cédé 0,09% à 51.621,48 points.

Le S&P-500 .SPX , plus large, a perdu 1,11% à 7.718,94 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de son côté de 1,88% à 26.692,87 points.

Il s'agit pour le Nasdaq et le S&P-500 de reculs sur une journée sans précédent depuis juillet dernier.

Plusieurs valeurs ayant enregistré d'importants gains cette année, comme Oracle ORCL.N , CoreWeave CRWV.O et Nebius

NBIS.O , ont chuté, respectivement de 8,8%, 15% et 10%.

L'indice des semiconducteurs .SOX a reculé de 4,3%, s'inscrivant dans le rouge pour une sixième séance consécutive, une série inédite depuis mai 2025.

Un rapport du département américain du Travail publié dans la journée montre que la hausse des prix à la consommation aux Etats-Unis s'est accélérée en septembre, avec des pressions inflationnistes au-delà du secteur énergétique.

D'après des données FedWatch de CME, les traders misent désormais à 37% sur une hausse des taux lors de la réunion d'octobre de la Fed, contre 22% la veille.

"Les investisseurs sont mécontents de ce rapport (sur les prix à la consommation) qui met la pression sur la Fed pour qu'elle relève les taux d'intérêt afin de lutter contre l'inflation", a commenté Adam Sarhan, directeur de 50 Park Investments, à New York. "L'inflation reste l'ennemi public numéro un pour le marché et pour la Fed", a-t-il ajouté.

S'exprimant lors des réunions annuelles du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale, la vice-présidente de la Fed en charge de la supervision bancaire, Michelle Bowman, a déclaré que la banque centrale américaine disposait de temps pour étudier l'évolution des marchés et de l'économie, après la hausse des taux opérée en septembre, pour décider de prendre ou non des mesures supplémentaires.

Huit des onze principaux secteurs du S&P-500 ont fini la séance dans le rouge, au premier rang desquels les technologies de l'information .SPLRCT et les services de communication

.SPLRCL .

Le secteur bancaire .SPXBK a chuté à son plus bas niveau depuis juin dernier, en parallèle au coup d'envoi de la saison des résultats donné par de grandes banques américaines.

Bank of America BAC.N a cédé 4,8% après avoir publié un bénéfice en baisse au troisième trimestre. Morgan Stanley MS.N a également reculé, de près de 3%, en dépit d'une hausse de son bénéfice trimestriel.

A noter également, Dell DELL.N a plongé de 11,4% et Hewlett Packard Enterprise HPE.N a chuté de 8,2% après que Barclays a dégradé sa recommandation pour les deux groupes.

Bending Spoons BSP.O a bondi de 41% après que Berkshire Hathaway BRKa.N a annoncé un investissement supplémentaire de 330 millions de dollars dans le propriétaire de Vimeo et AOL.

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suivants: NYSE Nasdaq Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O 25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1 Statistiques du marché...................... US/STATS1 Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1 Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR Valeurs ex-dividende........................... XDIV Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS

(version française Jean Terzian)