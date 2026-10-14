Brésil: le parti de Lula va dénoncer devant l'OEA une "ingérence" de Meta dans l'élection

Le président brésilien et candidat à la présidentielle Luiz Inacio Lula da Silva, lors de la cérémonie de signature du décret réglementant le cadre juridique de l'industrie des jeux électroniques, Brasilia, le 14 octobre 2026 ( AFP / Evaristo Sa )

Le président brésilien Lula a demandé à son parti de dénoncer le géant de la tech Meta devant l'Organisation des États américains (OEA) pour "ingérence" dans les élections, a annoncé sa campagne mercredi.

Le Parti des travailleurs (PT), formation de gauche de Luiz Inacio Lula da Silva, qui brigue la réélection, affirme que Meta le pénalise en imposant des restrictions à ses contenus sur Instagram et WhatsApp.

L'entreprise américaine a rejeté ces accusations, invoquant des "problèmes techniques" qui ne se seraient pas produits uniquement au Brésil.

Lula, 80 ans, mise fortement sur les réseaux sociaux pour tenter de combler son retard sur le candidat conservateur Flavio Bolsonaro, 45 ans, qui l'a devancé au premier tour de la présidentielle.

Le second tour aura lieu le 25 octobre.

"Il est temps de dénoncer (Meta) devant la communauté internationale, en commençant par l'OEA", a déclaré aux journalistes le responsable de la communication du PT, Eden Valadares.

Selon lui, "Meta ne parvient pas à démontrer que (les restrictions) sont le fruit du hasard".

Après le premier tour, la campagne du président sortant a déposé devant la justice électorale plusieurs plaintes pour "indices d'ingérence" contre l'entreprise américaine.

Le PT a évoqué mercredi une supposée "sélectivité algorithmique" dans l'outil d'intelligence artificielle de WhatsApp.

Selon les avocats du parti, "les contenus de Lula et de ses soutiens subissent des restrictions de diffusion sans aucune justification ni transparence".

Ils argumentent que "les profils soutenant la candidature de Flavio Bolsonaro" bénéficient au contraire d'une portée disproportionnée et artificielle, dépassant en nombre de vues même des célébrités mondiales".

L'équipe du candidat de gauche a également annoncé qu'elle tiendrait jeudi une réunion avec des observateurs internationaux au sujet de cette ingérence présumée.

Lula a déjà dénoncé des tentatives d'ingérence électorale des Etats-Unis en faveur de son rival. Le père de Flavio Bolsonaro, l'ancien président d'extrême droite Jair Bolsonaro, est un allié du locataire de la Maison Blanche Donald Trump.