Wall Street termine en baisse alors que les tensions avec l'Iran freinent l'appétit pour le risque ; les fabricants de puces électroniques reculent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les indices sont en baisse: Dow Jones -0,26 %, S&P 500 -0,79 %, Nasdaq -1,55 %

* Témoignage du président de la Fed, Kevin Warsh, et publication des résultats des grandes banques prévus mardi

* Les actions américaines de SK Hynix reculent après leurs débuts en fanfare vendredi

* Les fabricants de puces mémoire en tête des baisses du S&P 500

(Mise à jour avec les cours de clôture) par Stephen Culp et Ragini Mathur

Les actions des entreprises technologiques ont entraîné les marchés américains à la baisse lundi après que le président Donald Trump a annoncé qu’il réinstaurerait un blocus sur les ports iraniens, dans le cadre de la dernière escalade des hostilités entre les États-Unis et l’Iran , ce qui a fait bondir les cours du pétrole et freiné l’appétit pour le risque.

Les investisseurs se préparaient à une semaine qui s'annonçait mouvementée, marquée par la publication de résultats, la diffusion de données économiques et la déposition devant le Congrès du président de la Réserve fédérale américaine, Kevin Warsh. Parmi les trois principaux indices boursiers américains, le Nasdaq, à forte composante technologique, a enregistré les pertes les plus importantes, suivi par le S&P 500. La baisse du Dow Jones a été atténuée par la hausse des actions du secteur de l’énergie .SPNY , soutenues par la flambée des cours du brut due aux restrictions de trafic dans le détroit d’Ormuz. "Les actions ont véritablement atteint un sommet à la toute fin du mois de mai, portées principalement par les semi-conducteurs", a déclaré Thomas Martin, gestionnaire de portefeuille senior chez GLOBALT à Atlanta. "Quand on observe une progression aussi forte et aussi rapide, on en vient à se demander: dans quelle mesure est-ce durable? "Si le marché était bon marché, ce serait une chose", a ajouté Martin. "Mais aujourd’hui, la marge de manœuvre est réduite et de nombreuses inconnues subsistent." Dans le contexte de l’engouement pour l’IA qui règne depuis quelques mois, les valeurs du secteur des semi-conducteurs ont eu tendance à mener le bal, tant lors des hausses que lors des corrections. L’indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX a clairement sous-performé, ses composants SanDisk SNDK.O , Marvell Technology MRVL.O et Intel INTC.O ayant chuté de 6,1 % à 12,6 %. Les actions cotées aux États-Unis du fabricant sud-coréen de puces SK Hynix SKHY.O ont chuté de 9,3 % après avoir progressé de plus de 12 % vendredi lors de leur entrée au Nasdaq .

Les États-Unis et l’Iran se sont livrés à de violentes frappes aériennes au cours du week-end, marquant une forte escalade de l’ampleur et de la portée des attaques, ce qui a poussé Trump à rétablir le blocus américain sur les ports iraniens, suscitant des inquiétudes quant à l’avenir des négociations de paix. Les cours du brut CLc1 ont bondi, clôturant en hausse de 9,4 %, alimentant les craintes que les tensions sur l’offre et les pressions à la hausse sur les prix de l’énergie ne débouchent sur une inflation systémique à long terme. Warsh doit témoigner mardi et mercredi devant le Congrès dans le cadre de sa première audition semestrielle; le nouveau directeur de la banque centrale sera interrogé sur les effets inflationnistes de la guerre entre les États-Unis et l’Iran ainsi que sur la ligne de conduite probable de la Fed.

Selon les données de LSEG, les marchés anticipent au moins une hausse des taux de 25 points de base d’ici la fin de l’année.

À cet égard, le ministère du Travail devrait publier cette semaine ses indices des prix à la consommation (IPC) et à la production (IPP), qui donneront aux marchés et à la Fed un aperçu de l’ampleur de l’impact de la guerre par intermittence entre les États-Unis et l’Iran sur la hausse des prix en juin.

Les données du ministère du Commerce sur les ventes au détail du mois de juin permettront de mieux comprendre dans quelle mesure les consommateurs, qui représentent environ 70 % de l’économie américaine, résistent à la hausse des prix à la pompe et ailleurs. L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 138,31 points, soit 0,26 %, pour s'établir à 52.498,70, le S&P 500

.SPX a perdu 59,92 points, soit 0,79 %, à 7.515,47 et le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 408,43 points, soit 1,55 %, à 25.873,18. Parmi les 11 principaux secteurs du S&P 500, les actions du secteur technologique ont enregistré la plus forte baisse en pourcentage .SPLRCT , tandis que le secteur de l'énergie a mené la hausse.

Les grandes banques Bank of America BAC.N , Citigroup

C.N , Goldman Sachs GS.N , JPMorgan Chase JPM.N et Wells Fargo WFC.N devaient toutes publier leurs résultats trimestriels mardi, marquant ainsi le début officieux de la saison des résultats du deuxième trimestre. "Je me demande si le marché va vraiment commencer à se rebeller un peu face au déluge d’émissions obligataires des entreprises destinées à financer ces dépenses d’investissement liées à l’IA, qui sont remises en question depuis maintenant quelques années", a déclaré Ross Mayfield, analyste en stratégie d’investissement chez Baird à Louisville, dans le Kentucky. "Il sera intéressant de voir, à l’avenir, comment les grandes banques aborderont la question des obligations d’entreprises, des titres à revenu fixe, et ce qu’elles détiennent ou non dans leurs portefeuilles."

Selon LSEG, les analystes tablent actuellement sur une croissance globale des bénéfices du S&P 500 au deuxième trimestre de 23,7 % en glissement annuel, contre des estimations de 19,2 % au 1er avril. À la Bourse de New York (NYSE), les titres en baisse ont été 1,63 fois plus nombreux que ceux en hausse. On a dénombré 152 nouveaux plus hauts et 190 nouveaux plus bas à la NYSE. Sur le Nasdaq, 1 592 titres ont progressé et 3 178 ont reculé, les titres en baisse étant deux fois plus nombreux que ceux en hausse. Le volume des échanges sur les places boursières américaines s'est élevé à 15,91 milliards d'actions, contre une moyenne de 21,83 milliards pour l'ensemble des séances des 20 derniers jours de cotation.