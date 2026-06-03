Wall Street termine en baisse alors que les tensions au Moyen-Orient s'intensifient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les indices en baisse: Dow Jones -1,21 %, S&P -0,74 %, Nasdaq -0,89 %

* Les gestionnaires d'actifs reculent alors que Partners Group limite les retraits sur son fonds de capital-investissement

* Broadcom en hausse avant la publication de ses résultats trimestriels après la clôture du marché

* Les données montrent une reprise de l'activité dans le secteur des services aux États-Unis en mai

(Mise à jour avec les cours de clôture) par Stephen Culp et Medha Singh

Les actions de Wall Street ont reculé mercredi après avoir atteint des sommets historiques, alors que les tensions croissantes au Moyen-Orient et la hausse des prix du brut ont attisé les craintes inflationnistes et incité les investisseurs à prendre des bénéfices.

Les trois principaux indices boursiers américains ont clôturé en baisse, entraînés à la baisse par le secteur financier .SPSY et le secteur technologique .SPLRCT , tandis que l'indice des petites capitalisations Russell 2000 .RUT a sous-performé ses homologues des grandes capitalisations.

Le secteur des puces électroniques .SOX a gagné 1,4 %, indiquant que l'engouement pour l'intelligence artificielle est bien vivant. Malgré cela, six des sept géants du groupe “Magnificent Seven” liés à l'IA ont terminé en baisse. Meta Platforms META.O a été le seul à progresser, avec une hausse de 4,2 %.

“Les titres liés à l'IA évoluent dans leur propre univers, totalement à l'écart des risques macroéconomiques et géopolitiques, du moins dans une certaine mesure”, a déclaré Ross Mayfield, analyste en stratégie d'investissement chez Baird à Louisville, dans le Kentucky. “Il y aura donc une demande pour ces titres, en particulier les jours où tout le reste semble un peu moins attractif.”

L'indice S&P Software & Services .SPLRCIS , malmené ces derniers mois par les craintes d'une disruption liée à l'IA, a reculé de 4,0 %.

Les hostilités au Moyen-Orient se sont intensifiées alors que les États-Unis et l'Iran se livraient à une nouvelle série de frappes aériennes, mettant une nouvelle fois à l'épreuve un cessez-le-feu fragile.

Les cours du pétrole ont augmenté, renforçant les craintes que la pression à la hausse sur les prix de l'énergie ne se transforme en une inflation systémique plus généralisée.

“Ce marché continue de refléter un bras de fer entre les fondamentaux de l'économie américaine, qui sont incroyablement positifs, et les craintes que la durée du conflit au Moyen-Orient n'entraîne des risques de baisse”, a déclaré Bill Northey, directeur principal des investissements chez U.S. Bank Wealth Management, à Billings, dans le Montana. “Notre analyse s'articule autour de la durée de la fermeture du détroit d'Ormuz, que nous considérons comme le principal facteur déterminant des anticipations d'inflation.”

“Plus cette fermeture durera, moins la Réserve fédérale sera en mesure d’assouplir sa politique monétaire en 2026”, a ajouté Northey.

En effet, selon l'outil FedWatch du CME, les marchés financiers anticipent une probabilité de 41,1 % d'une hausse des taux à l'issue de la réunion de décembre de la Réserve fédérale américaine, contre 9,1 % il y a un mois.

Le président de la Fed de New York, John Williams , a réitéré sa position selon laquelle la banque centrale n'a pas besoin de modifier ses taux d'intérêt malgré les risques de hausse de l'inflation, affirmant que la politique monétaire était “bien calibrée”.

Les données économiques ont montré que le marché du travail était stable et que le secteur des services continuait de se développer, mais les prix des intrants sont restés élevés et les projets de dépenses des entreprises semblaient timides dans un contexte de hausse des coûts énergétiques et d’incertitudes géopolitiques.

Le rapport du “Beige Book” , l'enquête économique régionale de la Fed, a montré que l'activité économique s'était accélérée ces dernières semaines, que l'emploi avait peu évolué, mais que les répercussions de la hausse des prix de l'énergie due à la guerre étaient généralisées.

L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a chuté de 620,72 points, soit 1,21 %, à 50.687,07, le S&P 500 .SPX a perdu 56,06 points, soit 0,74 %, à 7.553,72 et le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 239,92 points, soit 0,89 %, à 26.853,98.

Parmi les 11 principaux secteurs du S&P 500, la technologie

.SPLRCT et la finance .SPSY ont enregistré les plus fortes baisses. Les valeurs énergétiques .SPNY , soutenues par les cours du pétrole, ont affiché les plus fortes hausses en pourcentage.

Parmi les fabricants de puces, Marvell MRVL.O , Intel

INTC.O , Qualcomm QCOM.O et Sandisk SNDK.O ont progressé de 3,7 % à 6,7 %.

Broadcom AVGO.O a chuté de 4,5 % en séance prolongée après avoir publié ses résultats.

Les gestionnaires d'actifs ont chuté après que le groupe suisse Partners Group PGHN.S a plafonné les retraits d'un fonds de capital-investissement de 8,6 milliards de dollars. KKR KKR.N , Blackstone BX.N , Blue Owl OWL.N et Ares Management ARES.N ont chuté de 3,9 % à 4,2 %.

GameStop GME.N a bondi de 6,0 % après que l'action “meme” originale ait affiché une hausse de son chiffre d'affaires trimestriel et dévoilé un programme de rachat d'actions de 2 milliards de dollars.

SpaceX , la société d'Elon Musk, prévoit de fixer le prix de son introduction en bourse à 135 dollars par action afin de lever un montant record de 75 milliards de dollars, a déclaré mardi à Reuters une source proche du dossier.

À la Bourse de New York (NYSE), les titres en baisse ont dépassé les titres en hausse dans un rapport de 3,04 pour 1. On a enregistré 291 nouveaux plus hauts et 187 nouveaux plus bas à la NYSE.

Au Nasdaq, 1.351 titres ont progressé et 3.498 ont reculé, les titres en baisse l'emportant sur les titres en hausse dans un rapport de 2,59 pour 1.

Le S&P 500 a enregistré 33 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et 19 nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 90 nouveaux plus hauts et 137 nouveaux plus bas.

Le volume sur les bourses américaines s'est élevé à 19,81 milliards d'actions, contre une moyenne de 20,12 milliards pour l'ensemble des séances des 20 derniers jours de cotation.