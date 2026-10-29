Wall Street termine en baisse alors que les résultats d'Alphabet, inférieurs aux attentes, ravivent les craintes concernant les dépenses d'investissement dans l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute davantage de cours de clôture, de chiffres de volume et de titres en hausse et en baisse)

* Les indices sont en baisse: Dow Jones 0,25 %, S&P 500 0,30 %, Nasdaq 1,37 %

* La prévision préliminaire du PIB du troisième trimestre, à 3,4 %, dépasse les attentes des analystes

* Alphabet s'effondre en raison de la forte consommation de trésorerie liée à l'IA

* Les valeurs du secteur des logiciels reculent après la publication des résultats de Fortinet et ServiceNow

* Amazon s'effondre en séance prolongée après la publication de ses résultats trimestriels

par Stephen Culp et Shashwat Chauhan

Les actions américaines ont reculé jeudi, les investisseurs réévaluant les dépenses massives des géants de la tech dans l'IA, tout en digérant des résultats financiers très médiatisés et des données cruciales sur l'inflation, au lendemain de la décision de la Réserve fédérale de maintenir ses taux d'intérêt inchangés.

Les trois principaux indices boursiers américains ont perdu du terrain, le Nasdaq, à forte composante technologique, enregistrant la plus forte baisse dans le sillage des résultats trimestriels décevants d’Alphabet GOOGL.O publiés mercredi soir.

En revanche, l'indice Russell 2000 .RUT , qui regroupe les petites capitalisations, a progressé de 1,0 %.

Les valeurs du secteur des semi-conducteurs .SOX ont mis fin à leur série de quatre jours de hausse, reculant de 1,4 %, les investisseurs cherchant à distinguer les entreprises capables de financer leurs ambitions ambitieuses en matière d’IA de celles qui brûlent leurs liquidités et empruntent pour atteindre leurs objectifs.

Alphabet GOOGL.O s’est retrouvé dans cette dernière catégorie après la publication, mercredi en fin de journée, de son rapport trimestriel . Les résultats en deçà des attentes de la société mère de Google ont été aggravés par l’accélération de la consommation de trésorerie liée à l’IA. Son action a chuté de 12,6 %, entraînant dans son sillage le secteur des services de communication .SPLRCL .

« Une journée marquée par l’aversion au risque comme celle-ci, où les petites capitalisations surperforment, est un bon signe indiquant que, jusqu’à présent, l’interprétation par le marché des failles dans le récit de l’IA ne signifie pas pour autant des failles dans tous les secteurs du marché », a déclaré Ross Mayfield, analyste en stratégie d’investissement chez Baird à Louisville, dans le Kentucky. « Il existe de nombreux autres secteurs où investir son argent en dehors de l’IA, qui offrent des perspectives tout à fait honorables. »

Mercredi, les responsables de la Réserve fédérale ont choisi de maintenir les taux américains inchangés, reconnaissant que, bien que les pressions sur les prix restent « élevées », la banque centrale décidera de sa prochaine décision à mesure qu’elle « recueillera davantage d’informations ».

Une série de données économiques publiées jeudi a répondu à cet appel, avec une première estimation du PIB du troisième trimestre indiquant que l’économie américaine a progressé à un rythme plus rapide que prévu au troisième trimestre, tandis que la hausse des prix a continué de s’accélérer, la pénurie d’approvisionnement en pétrole liée à la guerre alimentant une inflation plus large et systémique.

L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 132,54 points, soit 0,25 %, pour s'établir à 52 342,56, le S&P 500

.SPX a perdu 23,59 points, soit 0,30 %, à 7 720,39 et le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 365,13 points, soit 1,37 %, à 26 184,72.

La saison des résultats du troisième trimestre a dépassé la moitié de son parcours, 253 des entreprises du S&P 500 ayant déjà publié leurs résultats. Parmi celles-ci, 81 % ont dépassé les attentes des analystes, selon les dernières données de LSEG.

Les analystes tablent désormais sur une croissance globale des bénéfices du S&P 500 au troisième trimestre de 31,0 % en glissement annuel, selon LSEG.

Caterpillar CAT.N a dépassé les estimations de bénéfices trimestriels mais a laissé ses objectifs de croissance inchangés. L'action du fabricant d'engins de chantier a chuté de 9,3 %.

Eli Lilly LLY.N a bondi de 6,6 % après que le laboratoire pharmaceutique a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires grâce aux ventes soutenues de médicaments amaigrissants .

Ford F.N a progressé de 12,4 % après que le constructeur automobile a dépassé les prévisions de chiffre d’affaires au troisième trimestre.

Merck MRK.N a dépassé les attentes en matière de bénéfices grâce au succès de son médicament anticancéreux Keytruda et de son vaccin contre le HPV, Gardasil. L'action du laboratoire pharmaceutique a progressé de 3,8%.

Les valeurs du secteur des logiciels ont globalement affiché une faiblesse. Fortinet FTNT.O et ServiceNow

NOW.N ont toutes deux chuté de plus de 20 % après avoir publié leurs résultats trimestriels.

Marvell Technology MRVL.O a chuté de 13,2 % après que des médias ont rapporté que la société était en négociations avancées pour racheter le fabricant de composants optiques pour centres de données Lumentum Holdings LITE.O . L'action Lumentum a progressé de 0,6 %.

Amazon AMZN.O a chuté de 6,5 % en séance prolongée après avoir publié des prévisions de chiffre d’affaires décevantes pour le quatrième trimestre.

À la Bourse de New York (NYSE), les titres en hausse ont été 1,95 fois plus nombreux que ceux en baisse. On a enregistré 146 nouveaux plus hauts et 201 nouveaux plus bas à la NYSE.

Sur le Nasdaq, 2 464 titres ont progressé et 2 308 ont reculé, les titres en hausse l'emportant sur les titres en baisse dans un rapport de 1,07 pour 1.

Le S&P 500 a enregistré 19 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et 6 nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 88 nouveaux plus hauts et 191 nouveaux plus bas.

Le volume des échanges sur les places boursières américaines s'est élevé à 17,05 milliards d'actions, contre une moyenne de 17,09 milliards pour l'ensemble des séances des 20 derniers jours de cotation.