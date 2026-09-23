Wall Street termine en baisse alors que les cours du pétrole et les rendements des bons du Trésor progressent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour sur l'évolution des cours à la clôture)

* Les inquiétudes liées à l'IA pèsent sur les valeurs du secteur du voyage

* Le rendement des bons du Trésor à 10 ans atteint son plus haut niveau depuis 2007

* S&P 500: -0,75%, Nasdaq: -1,13%, Dow: -0,68%

par Noel Randewich

Wall Street a terminé en baisse mercredi, entraîné à la baisse par Alphabet et Amazon, alors que les rendements des bons du Trésor grimpaient et que le président iranien déclarait que Téhéran ne céderait jamais à la pression américaine.

Les cours du pétrole ont progressé de près de 4% et l'indice du secteur de l'énergie du S&P 500 .SPNY s'est redressé après le discours du président iranien Masoud Pezeshkian à l'ONU, au lendemain de l'avertissement du président américain Donald Trump selon lequel il pourrait "anéantir" l'Iran.

Une enquête a révélé que l’activité des entreprises américaines avait atteint en septembre son plus haut niveau depuis plus de cinq ans, ce qui a fait grimper les rendements des obligations d’État et renforcé les anticipations d’une hausse des taux d’intérêt par la Réserve fédérale lors de sa réunion d’octobre.

Les rendements des bons du Trésor à 2 ans US2YT=RR ont atteint leur plus haut niveau depuis 2024, tandis que ceux des bons du Trésor à 10 ans US10YT=RR ont atteint leur plus haut niveau depuis 2007.

"Le marché boursier souhaite une résolution du conflit au Moyen-Orient, et si cela ne se produit pas, nous aurons des taux plus élevés pendant plus longtemps, ce qui continuera à peser sur le marché des actions", a déclaré Lauren Cassidy, directrice des investissements chez Founders 100 ETF à Dallas.

Meta Platforms META.O a progressé de 1%, portant son gain hebdomadaire à 12% suite à l’accueil très favorable réservé à son assistant IA "Muse", qui, selon les analystes, pourrait profiter aux valeurs d’infrastructure technologique, tout en posant des défis aux banques, aux plateformes de vente en ligne et à d’autres entreprises de consommation.

Alphabet GOOGL.O , la société mère de Google, a reculé de 3,8%. Amazon AMZN.O , qui a bloqué l'accès à Muse sur sa plateforme de vente en ligne, a perdu 2,2%.

L’indice PHLX des puces électroniques .SOX a reculé de 1,2%, Nvidia NVDA.O s’inscrivant en baisse de 1,5%.

Expedia EXPE.O et Airbnb ABNB.O ont tous deux reculé de plus de 7%.

Le Nasdaq avait enregistré des clôtures record lors des deux séances précédentes, Wall Street restant optimiste quant aux entreprises liées à l’intelligence artificielle. Le S&P 500 se situe à moins de 2% de son plus haut historique atteint le 13 août.

Le président américain Donald Trump accueille mercredi à Washington le président chinois Xi Jinping pour une visite de trois jours. À l’ordre du jour figurent la prolongation de la trêve commerciale conclue l’année dernière entre les deux superpuissances, la réglementation de l’IA et les ventes d’armes américaines à Taïwan.

Le S&P 500 a reculé de 0,75% pour clôturer la séance à 7.706,05 points.

Le Nasdaq a reculé de 1,13% à 26.936,04 points, tandis que le Dow Jones Industrial Average a perdu 0,68% à 51.511,59 points.

Neuf des onze indices sectoriels du S&P 500 ont reculé, menés à la baisse par celui des services aux collectivités

.SPLRCU , en recul de 1,72%, suivi par celui des services de communication .SPLRCL , qui a perdu 1,49%.

Le volume des échanges sur les places boursières américaines a été relativement élevé, avec 17,0 milliards d’actions échangées, contre une moyenne de 16,5 milliards d’actions au cours des 20 séances précédentes.

Le S&P 500 se négocie à un peu moins de 19 fois les bénéfices attendus, soit sa valorisation la plus faible depuis 2023, selon les données de LSEG. Les poids lourds du secteur de l’IA sont en grande partie responsables de la récente hausse des prévisions de bénéfices.

Les marchés ont également analysé les commentaires du gouverneur de la Réserve fédérale, Michael Barr, qui a déclaré que la banque centrale devra probablement procéder à de nouvelles hausses des taux d’intérêt, l’inflation restant supérieure à l’objectif de 2% fixé par la Fed.

Les opérateurs tablent désormais sur une probabilité de 71% que la Fed relève ses taux d’intérêt lors de sa réunion de politique monétaire du mois prochain, selon l’outil FedWatch du CME Group.

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CBRL.O a bondi de 4,5% après avoir dépassé les estimations de chiffre d’affaires du quatrième trimestre.

Paychex PAYX.O a chuté de 8,8% après que le prestataire de services de ressources humaines et de gestion de la paie a annoncé que son principal segment n’avait pas atteint les estimations de chiffre d’affaires pour le premier trimestre.

Au sein de l’indice S&P 500 .AD.SPX , les titres en baisse ont été 1,9 fois plus nombreux que ceux en hausse.

Le S&P 500 a enregistré 14 nouveaux plus hauts et 33 nouveaux plus bas; le Nasdaq a enregistré 41 nouveaux plus hauts et 186 nouveaux plus bas.