Wall Street termine en baisse alors que les bons chiffres de l'emploi alimentent les anticipations d'une politique monétaire restrictive de la Fed

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(Mises à jour avec les cours de clôture)

* Les indices sont en baisse: Dow Jones -0,51%, S&P 500 -0,38%, Nasdaq -0,29%

* Les emplois non agricoles aux États-Unis ont bondi en août

* Lululemon s'effondre après avoir revu à la baisse ses prévisions pour l'ensemble de l'année

* Adobe recule après avoir nommé un nouveau directeur général

* Les marchés attendent l'IPC et l'IPP la semaine prochaine pour obtenir des indices sur la Fed

par Stephen Culp et Niket Nishant

Wall Street a reculé vendredi, un rapport sur l'emploi solide ayant renforcé la probabilité que la Réserve fédérale américaine relève son taux directeur lors de sa réunion de politique monétaire de ce mois-ci.

Les trois principaux indices américains ont clôturé en baisse dans un contexte de vente massive à l'approche d'un week-end férié de trois jours.

Sur l'ensemble de la semaine, les indices sont restés pratiquement inchangés.

Le rapport sur l’emploi du mois d’août publié par le ministère du Travail a révélé que l’économie américaine avait créé 162.000 emplois le mois dernier, soit près de trois fois le consensus de 56.000, tandis que le ministère a revu à la hausse les chiffres de l’emploi pour juin et juillet, avec un total de 55.000 emplois supplémentaires. Le taux d’activité a augmenté tandis que le taux de chômage est resté stable à 4,1%.

Si un rapport sur l’emploi meilleur que prévu constituerait généralement une bonne nouvelle économique, les marchés l’interprètent comme un signe que la Fed, qui s’appuie sur les données, procédera à une hausse des taux à l’issue de sa réunion de politique monétaire de ce mois-ci afin d’empêcher que les pressions sur les prix de l’énergie liées à la guerre ne se transforment en une inflation plus généralisée et plus systémique.

« Le marché du travail a connu un beau rebond le mois dernier, et il est difficile de ne pas considérer qu’une amélioration du marché du travail constitue une évolution positive pour l’économie », a déclaré Ryan Detrick, stratège en chef des marchés chez Carson Group à Omaha, dans le Nebraska. « D’un autre côté, les chances d’une hausse des taux de la Fed ont légèrement augmenté, car l’économie continue de tourner un peu à plein régime. »

« Nous aurons beaucoup plus de visibilité sur l’inflation la semaine prochaine, tant au niveau des prix à la consommation qu’à la production », a ajouté M. Detrick, faisant référence aux indices des prix à la consommation et à la production du ministère du Travail.

Les marchés financiers tablent désormais sur une probabilité de 58,4% d’une hausse des taux de 25 points de base à l’issue de la réunion de la Fed en septembre, contre 49,4% jeudi, selon l’outil FedWatch de CME.

L’indice Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 272,51 points, soit 0,51%, à 53.413,60, le S&P 500 .SPX a perdu 29,30 points, soit 0,38%, à 7.718,41 et le Nasdaq Composite .IXIC a cédé 77,07 points, soit 0,29%, à 26.506,99.

Parmi les 11 principaux secteurs du S&P 500, les valeurs de la consommation discrétionnaire .SPRLCD ont enregistré les plus fortes baisses, tandis que les secteurs de l’industrie

.SPLRCI et de la technologie .SPLRCT ont affiché de légers gains.

Le secteur des semi-conducteurs .SOX s’est nettement démarqué, avec une hausse de 3,4%, mais reste en baisse de 17,8% sur ce trimestre. Le secteur des logiciels et services

.SPLRCIS , qui avait progressé de 24% sur la même période, a clairement fait figure de lanterne rouge de la journée, reculant de 2,1%.

Lululemon Athletica LULU.O a chuté de 17,4% après que la marque de vêtements de sport a revu à la baisse ses prévisions de bénéfices et de chiffre d’affaires pour l’ensemble de l’année.

Adobe ADBE.O a chuté de 6,7% à la suite de son annonce indiquant que Shantanu Narayen, directeur général de longue date, serait remplacé par Anil Chakravarthy, un cadre de l’entreprise.

Les agences américaines d’évaluation du crédit ont perdu du terrain après que Bill Pulte, directeur de l’Agence fédérale de financement du logement (Federal Housing Finance Agency), a déclaré jeudi avoir donné pour instruction à Fannie Mae et Freddie Mac, créées par le Congrès américain pour soutenir le marché immobilier, d’autoriser tous les prêteurs à utiliser le système de notation de crédit VantageScore .

Fair Isaac FICO.N a perdu 16,7%, TransUnion TRU.N a reculé de 5,9%, tandis qu’Equifax EFX.N a chuté de 6,4%.

Les marchés américains seront fermés lundi à l’occasion de la fête du Travail.

À la Bourse de New York (NYSE), les titres en baisse ont été 1,04 fois plus nombreux que ceux en hausse. On a dénombré 151 nouveaux plus hauts et 167 nouveaux plus bas à la NYSE.

Sur le Nasdaq, 2.478 titres ont progressé et 2.256 ont reculé, les titres en hausse l'emportant sur les titres en baisse dans un rapport de 1,1 pour 1.

Le S&P 500 a enregistré trois nouveaux plus-hauts sur 52 semaines et six nouveaux plus-bas, tandis que l’indice Nasdaq Composite a enregistré 61 nouveaux plus-hauts et 99 nouveaux plus-bas.

Le volume des échanges sur les places boursières américaines s'est élevé à 13,14 milliards d'actions, contre une moyenne de 14,89 milliards pour l'ensemble des séances des 20 derniers jours de cotation.