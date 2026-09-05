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Serbie: ministres et militaires à une cérémonie d'hommage à Ratko Mladic
information fournie par AFP 05/09/2026 à 19:40
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Un portrait de Ratko Mladić, le défunt chef militaire des Serbes de Bosnie, sur le t-shirt d'un homme assistant à une commémoration militaire en son honneur à la Maison de l'armée serbe à Belgrade, le 5 septembre 2026 en Serbie ( AFP / OLIVER BUNIC )

Un portrait de Ratko Mladić, le défunt chef militaire des Serbes de Bosnie, sur le t-shirt d'un homme assistant à une commémoration militaire en son honneur à la Maison de l'armée serbe à Belgrade, le 5 septembre 2026 en Serbie ( AFP / OLIVER BUNIC )

Une cérémonie s'est tenue samedi à Belgrade en hommage au criminel de guerre serbe de Bosnie Ratko Mladic, en présence de plusieurs dizaines de militaires, de membres de sa famille et de responsables gouvernementaux, deux jours avant son enterrement dans la capitale serbe.

Ratko Mladic est décédé la semaine dernière, à l'âge de 84 ans, à la Haye (Pays-Bas), où il purgeait une peine de prison pour génocide, crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis pendant la guerre de Bosnie, dans les années 1990.

Sa dépouille, transportée en Serbie par un avion gouvernemental, a été accueillie jeudi à Belgrade avec les honneurs militaires.

L'ex-chef militaire des Serbes de Bosnie sera inhumé dans un cimetière de Belgrade lundi, lors d'obsèques auxquelles pourraient se rendre des milliers de personnes, en dépit des condamnations internationales.

Samedi, environ 300 personnes ont assisté à la cérémonie sur un site militaire à Belgrade, organisée par une association de généraux de l'armée serbe encore actifs ou retraités, a constaté un journaliste de l'AFP.

Des personnes rassemblées sur une passerelle d'autoroute tiennent une banderole "Merci, Général", avant le passage du convoi transportant la dépouille du criminel de guerre serbe de Bosnie Ratko Mladić à Belgrade, en Serbie, le 3 septembre 2026 ( AFP / Pedja MILOSAVLJEVIC )

Des personnes rassemblées sur une passerelle d'autoroute tiennent une banderole "Merci, Général", avant le passage du convoi transportant la dépouille du criminel de guerre serbe de Bosnie Ratko Mladić à Belgrade, en Serbie, le 3 septembre 2026 ( AFP / Pedja MILOSAVLJEVIC )

D'anciens militaires, son fils Darko Mladic et d'autres membres de la famille étaient présents.

Le ministre serbe de la Justice Nenad Vujic, le président de l'entité serbe de Bosnie, la Republika Srpska (RS), Sinisa Karan, et deux ministres serbes de Bosnie étaient aussi là.

Des dizaines de partisans de Ratko Mladic se sont rassemblés devant la Maison de l'armée serbe, dans le centre de Belgrade, mais ont dû rester à l'extérieur.

Certains brandissaient des drapeaux ou portaient des T-shirts arborant une photo de Mladic en uniforme à l'époque de la guerre, avec l'inscription "Héros serbe".

Pendant la cérémonie, les orateurs ont salué le rôle de Mladic pendant la guerre en Bosnie et en Croatie, le décrivant comme une "figure marquante, aussi bien en tant qu'homme que soldat".

"Si nous n'avions pas eu Ratko Mladic, comme il était en toutes ses dimensions, nous n'aurions pas la Republika Srpska", a dit Zivomir Ninkovic, un général serbe de Bosnie à la retraite.

Un portrait du défunt chef militaire serbe de Bosnie Ratko Mladić lors d'une commémoration militaire en son honneur à la Maison de l'armée serbe, à Belgrade, le 5 septembre 2026 en Serbie ( AFP / OLIVER BUNIC )

Un portrait du défunt chef militaire serbe de Bosnie Ratko Mladić lors d'une commémoration militaire en son honneur à la Maison de l'armée serbe, à Belgrade, le 5 septembre 2026 en Serbie ( AFP / OLIVER BUNIC )

Les atrocités commises pendant la guerre sous le commandement de Ratko Mladic lui ont valu le surnom de "boucher des Balkans" dans les médias internationaux.

Il avait été reconnu coupable à La Haye de génocide pour son rôle dans le massacre de Srebrenica, en juillet 1995, la pire tuerie en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale, qui a coûté la vie à environ 8.000 hommes et adolescents musulmans.

En dépit des condamnations, il est toujours considéré comme un héros par certains Serbes, en particulier en Republika Srpska, où sa mort a été marquée par des veillées et des rassemblements.

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2 commentaires

  • 19:48

    Un massacreur admiré... quelle tristesse.

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