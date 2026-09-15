Wall Street termine en baisse alors que le prix du pétrole s'envole et que le rendement des bons du Trésor de référence franchit la barre des 5 %

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(Mises à jour avec les cours de clôture)

* Les indices sont en baisse: Dow Jones -0,63 %, S&P -0,45 %, Nasdaq -0,78 %

* Les traders tablent sur une probabilité de 94,5 % que la Fed relève ses taux mercredi

* Dave & Buster's plonge après des résultats inférieurs aux attentes au deuxième trimestre

* Les sociétés du secteur des cryptomonnaies s'effondrent en raison de la faiblesse du bitcoin et du rejet du projet de loi par le Sénat américain

par Stephen Culp et Tharuniyaa Lakshmi

Wall Street a poursuivi sa vague de ventes mardi, alors que la hausse des rendements des bons du Trésor américain, les inquiétudes croissantes concernant la dette et la flambée des prix du pétrole brut ont incité les acheteurs à rester sur la touche.

Les trois principaux indices boursiers américains ont prolongé leurs pertes de lundi, le sentiment général d’aversion au risque pesant sur presque tous les secteurs, à l’exception de celui de l’énergie .SPNY . Ce secteur a bénéficié de l’escalade des hostilités au Moyen-Orient, notamment des nouvelles attaques contre les infrastructures énergétiques de l’Arabie saoudite .

"Compte tenu de la hausse des prix des carburants, en particulier du diesel, de la perspective quasi certaine d’une hausse des taux à partir de demain, et des inquiétudes concernant un ralentissement potentiel dans l’écosystème de l’IA, pourquoi se lancer agressivement sur le marché avant que la situation ne s’éclaircisse un peu?", a déclaré Peter Tuz, président de Chase Investment Counsel à Charlottesville, en Virginie.

La Réserve fédérale s’est réunie pour sa réunion de politique monétaire de deux jours, qui doit s’achever mercredi par la décision de la banque centrale concernant les taux d’intérêt. Les données économiques récentes montrant que le marché du travail repose sur des bases solides, tandis que les pressions sur les prix de l’énergie liées à la guerre se transforment en une inflation systémique plus généralisée, la banque centrale devrait procéder à une hausse de 25 points de base de son taux cible des fonds fédéraux — sa première hausse des taux d’intérêt depuis plus de trois ans.

Au vu des chiffres d’inflation élevés de la semaine dernière et de la hausse de près de 25 % des prix du brut américain CLc1 au cours des deux dernières semaines, les marchés financiers anticipent désormais une probabilité de 94,5 % d’une hausse des taux mercredi, contre 33,1 % il y a un mois, selon l’outil FedWatch du CME.

Peter Tuz a ajouté que, même si les marchés connaîtront la décision de la Fed demain, "le conflit au Moyen-Orient reste une inconnue quant à sa durée".

Les contrats à terme sur le West Texas Intermediate et le Brent pour le mois en cours ont clôturé en hausse de 4,4 % et 2,9 % respectivement, tandis que les contrats à terme sur le gazole HOc1 ont clôturé à un niveau record.

"Il ne s’agira probablement pas d’une hausse ponctuelle, mais d’une série de hausses des taux", a déclaré Paul Nolte, conseiller senior en gestion de patrimoine et stratège de marché chez Murphy & Sylvest à Elmhurst, dans l’Illinois. "Cela dépendra du pétrole; c’est vraiment la source de l’inflation et celle-ci commence à se répercuter sur d’autres segments du marché."

À mesure que les anticipations de hausse des taux se renforçaient, les rendements obligataires mondiaux ont repris leur ascension, les rendements de référence des bons du Trésor américain franchissant la barre des 5 % pour atteindre leur plus haut niveau depuis 2007.

La hausse des taux d’intérêt accentue la pression sur les emprunteurs fortement endettés, notamment les entreprises qui ont misé gros sur l’IA.

Ces inquiétudes ont exacerbé les craintes grandissantes concernant le potentiel destructeur de l’IA et l’opposition croissante à la construction de centres de données, qui ont atteint leur paroxysme lundi et ont entraîné l’indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX à la baisse.

L’indice des semi-conducteurs, qui a contribué à la hausse générale des marchés boursiers cette année, ne s’est pas véritablement remis de la chute de lundi, n’enregistrant qu’une légère hausse de 0,4 %.

L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 328,09 points, soit 0,63 %, pour clôturer à 52.093,11, le S&P 500

.SPX a perdu 34,25 points, soit 0,45 %, à 7.585,73 et le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 204,84 points, soit 0,78 %, à 25.981,57.

Parmi les 11 principaux secteurs du S&P 500, les valeurs de la consommation discrétionnaire .SPLRCD ont enregistré les plus fortes baisses en pourcentage, tandis que le secteur de l'énergie, soutenu par la hausse du prix du brut, a progressé de 2,3 %.

Dave & Buster's PLAY.O a chuté de 19 % après l'annonce par la société de résultats inférieurs aux attentes pour le deuxième trimestre .

Waystar WAY.O a progressé de 7,1 % après que Reuters a rapporté que l'éditeur de logiciels de santé étudiait différentes options, y compris une vente potentielle .

La faiblesse du bitcoin BTC= a été aggravée par le fait que le Sénat américain n’a pas fait avancer une législation globale sur les cryptomonnaies , ce qui a porté un coup dur aux entreprises du secteur des actifs numériques. Les sociétés de cryptomonnaies Coinbase COIN.O et Strategy

MSTR.O ont chuté respectivement de 10,1 % et 5,4 %.

À la Bourse de New York (NYSE), les titres en baisse ont été 2,56 fois plus nombreux que ceux en hausse. On a dénombré 113 nouveaux plus-hauts et 673 nouveaux plus-bas à la NYSE.

Sur le Nasdaq, 1.439 titres ont progressé et 3.356 ont reculé, les titres en baisse étant 2,33 fois plus nombreux que les titres en hausse.

Le S&P 500 a enregistré 14 nouveaux plus-hauts sur 52 semaines et 18 nouveaux plus-bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 52 nouveaux plus-hauts et 264 nouveaux plus-bas.

Le volume des échanges sur les places boursières américaines s'est élevé à 15,85 milliards d'actions, contre une moyenne de 15,14 milliards pour l'ensemble des séances des 20 derniers jours de cotation.