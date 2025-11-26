Wall Street termine dans le vert à la veille de Thanksgiving

Un opérateur à la Bourse de New York, le 21 novembre 2025 ( AFP / ANGELA WEISS )

La Bourse de New York a terminé en hausse mercredi, à la veille d'un jour férié (Thanksgiving), toujours poussée par les espoirs de baisse des taux de la Réserve fédérale (Fed) en décembre.

Le Dow Jones a pris 0,67%, l'indice Nasdaq s'est octroyé 0,82% et l'indice élargi S&P 500 a gagné 0,69%.

"L'appétit pour le risque s'accroît à la veille de Thanksgiving", jour férié lors duquel les marchés américains seront fermés, commente Jose Torres, d'Interactive Brokers.

La séance de vendredi sera quant à elle amputée de trois heures.

"Les actions continuent d'afficher une vigueur généralisée après une augmentation des probabilités d'une baisse des taux d'intérêt en décembre", remarquent les analystes de Briefing.com.

Plusieurs indicateurs économiques américains publiés cette semaine ont conforté les investisseurs dans leur hypothèse d'un nouvel assouplissement monétaire d'un quart de point, les 9 et 10 décembre prochains.

Publié mercredi, le "Livre beige" de la Fed (une enquête régulière basée sur les remontées d'acteurs économiques) a montré que le marché de l'emploi continue de se dégrader alors que l'inflation persiste.

Ces attentes ont aussi été renforcées par des rumeurs de presse selon lesquelles Kevin Hassett serait considéré comme le favori pour succéder à Jerome Powell à la tête de la Fed l'année prochaine, selon M. Torres.

Principal conseiller économique du président Donald Trump, M. Hassett prêche comme lui pour que la Fed réduise ses taux.

Sur le marché obligataire, vers 21H10 GMT, le rendement à échéance dix ans des emprunts de l'Etat américain restait stable par rapport à la veille en clôture, à 4,00%.

Ailleurs, côté entreprises, "nous assistons à une rotation saine: les investisseurs se détachent des actions technologiques à très forte capitalisation et vont vers un ensemble plus large d'entreprises", explique auprès de l'AFP Jack Albin, de Cresset.

L'indice Russell 2000, qui réunit 2.000 PME, progressait de 0,87%, se rapprochant de ses records du mois d'octobre.

Petites et moyennes entreprises sont traditionnellement soutenues par un environnement de taux plus bas et une conjoncture économique positive.

Le fabricant d'ordinateurs et serveurs Dell a été recherché, s'octroyant 5,81% à 133,24 dollars, après des résultats mitigés mais une hausse de ses prévisions annuelles.

Son concurrent HP a été sanctionné (-1,38% à 23,93 dollars), pâtissant de l'annonce d'une réduction de ses effectifs et de prévisions inférieures aux attentes pour 2026.

Le titre des magasins de vêtements Urban Outfitters s'est envolé (+13,54% à 77,56 dollars), profitant de performances financières largement meilleures qu'attendu pour le troisième trimestre, et ce malgré le contexte commercial incertain.

Le spécialiste des équipements agricoles Deere a glissé (-5,76% à 469,43 dollars) après avoir annoncé des prévisions de bénéfices pour 2026 considérées comme décevantes par le marché.

Nasdaq