Déploiement antidrogue: les Etats-Unis obtiennent d'utiliser des installations dominicaines

( AFP / Felix Leon )

Le ministre de la Défense américain Pete Hegseth, en visite à Saint-Domingue, a obtenu mercredi que la République domincaine prête des installations aéroportuaires à l'armée américaine dans le cadre de son déploiement anti-drogue dans les Caraïbes et le Pacifique.

Cette coopération de la République dominicaine, fidèle alliée de Donald Trump, intervient alors que le président américain souffle le chaud et le froid sur la possibilité de frappes sur le territoire vénézuélien.

Il a autorisé des actions clandestines de la CIA au Venezuela et rappelé qu'il n'excluait pas une intervention militaire, tout en assurant qu'il allait parler avec le chef de l'Etat vénézuélien Nicolas Maduro.

Le président de la République dominicaine, Luis Abinader, ors d'une conférence de presse après une rencontre avec le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, au Palais national de Saint-Domingue, le 26 novembre 202 ( AFP / Felix Leon )

"Nous avons autorisé les Etats-Unis, pour une durée limitée, à utiliser des espaces restreints dans la base aérienne de San Isidro et dans l'Aéroport international des Amériques (Saint Domingue) pour des opérations logistiques d'avions de ravitaillement en carburant, de transport d'équipements et de personnel technique", a déclaré le président dominicain Luis Abinader, lors d'une courte intervention aux côtés de M. Hegseth.

Les Etats-Unis ont déployé le plus grand porte-avions du monde dans les Caraïbes, ainsi qu'une flottille de navires de guerre et d'avions de chasse, dans le cadre d'opérations antidrogue, visant particulièrement le Venezuela.

Ni le ministre américain ni le président dominicain n'ont mentionné le Venezuela.

- "Ceux qui voient les bateaux exploser" -

L'administration Trump a procédé depuis septembre à une vingtaine de frappes aériennes dans les Caraïbes et le Pacifique, tuant au moins 83 personnes.

"Je veux que ceux qui regardent et voient les bateaux de narco-terroristes exploser comprennent que nous prenons cette mission très au sérieux", a lancé M. Hegseth, utilisant l'expression "deadly serious" (mortellement sérieux).

"Nous sommes également très sérieux dans la manière dont nous la menons. Nous avons les meilleurs renseignements, les meilleurs avocats, le meilleur processus pour savoir, à l'intérieur de ces réseaux, d'où ils partent, où ils vont, ce qu'ils transportent, quelles sont leurs intentions", a-t-il assuré.

Le procureur général vénézuélien Tarek William Saab lors d'une conférence de presse à Caracas, le 26 novembre 2025 ( AFP / Federico PARRA )

"Nous devons affronter les narco-terroristes et leurs activités illégales avec force et rapidité. C'est le seul langage qu'ils comprennent: la force et l'action rapide", a-t-il insisté alors que de nombreux experts ont mis en doute la légalité des frappes aériennes contre des suspects n'ayant été ni interceptés ni interrogés.

Le procureur général vénézuélien Tarek William Saab a estimé mercredi qu'avec ces frappes, "nous sommes aux portes de l'extinction absolue du droit international", dénonçant des "actions en dehors de la loi".

"Ces actions (frappes) sont un bûcher dans lequel on brûle la Déclaration universelle des droits de l'homme signée le 10 décembre 1948, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen issue de la Révolution française il y a des siècles (...) toutes les constitutions du monde", a insisté M. Saab.

Interrogé sur l'existence réelle du Cartel des soleils dont le président vénézuélien Nicolas Maduro serait selon Washington l'un des chefs, le procureur a estimé que ce cartel était "une création de la CIA".

M. Saab a ensuite cité de nombreux chiffres prouvant, selon lui, que son pays lutte efficacement contre le de trafic de drogue, comme le clame aussi le président Nicolas Maduro.

Le "Cartel de los Soles" est une organisation dont l'existence reste à démontrer, selon de nombreux experts, qui évoquent plutôt des réseaux de corruption permissifs envers les activités illicites. Elle a été désignée lundi organisation terroriste par Washington.

Photo diffusée par le bureau de presse de la présidence de Trinité-et-Tobago montrant le chef d'état-major américain, le général Dan Cain (c)e, signant un document avec la Première ministre de Trinité-et-Tobago, Kamla Persad-Bissessar (2e g), lors de sa visite à Port of Spain, le 25 novembre 2025 ( Présidence de Trinité-et-Tobago / Handout )

La visite de M. Hegseth en République dominicaine succédait à celle mardi du chef d'état-major américain, le général Dan Caine, à Trinité-et-Tobago, petit archipel anglophone situé à une dizaine de kilomètres des côtes vénézuéliennes.

Le général s'est notamment entretenu avec la Première ministre Kamla Persad-Bissessar, autre alliée de Donald Trump dans la région.

Interrogée mercredi sur la rencontre par des journalistes, la dirigeante a répondu: "Vous n'allez pas le croire, mais la réponse est non (...) Le Venezuela n'a pas été mentionné hier. Nous étions concentrés sur la lutte contre le trafic, le trafic d'armes, la traite des êtres humains, ce sont les problèmes qui nous préoccupent".