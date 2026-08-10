Wall Street termine dans le rouge, pessimisme au Moyen-Orient

La Bourse de New York a fini en baisse lundi, lors d'une séance marquée par les déclins d'Intel et d'autres fabricants de puces, alors que les marchés se montrent moins optimistes quant à une réouverture du détroit d'Ormuz.

L'indice Dow Jones .DJI a cédé 0,11%, ou 60,95 points, à 53.975,98 points.

Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, a perdu -4,53 points, soit -0,06% à 7.753,11 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de son côté de -85,26 points, soit -0,32% à 26.605,357 points.

Les cours du pétrole repartent à la hausse en l'absence d'avancées tangibles au Moyen-Orient, le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araqchi, ayant maintenu dimanche ne pas être en négociations avec les États-Unis à propos du détroit d'Ormuz, tout en faisant état de nets progrès dans ses discussions avec Oman en vue d'un accord permettant de rouvrir cette voie maritime essentielle.

En l'absence d'avancées tangibles au Moyen-Orient, la prudence est de mise en ce début de semaine, les opérateurs attendant les publications, mercredi et jeudi, de deux statistiques clefs sur l'inflation américaine : les prix à la consommation (CPI) et les prix à la production (PPI).

Les économistes interrogés par Reuters tablent sur un ralentissement de l'inflation CPI à 3,4% sur un an, après 3,5% le mois précédent.

Aux valeurs, Apple AAPL.O recule de 2,5%, pénalisé par un abaissement de recommandation de Jefferies, le courtier citant des données indiquant que le groupe aurait annulé le modèle entièrement en verre prévu pour le 20e anniversaire de l'iPhone.

Le géant américain des puces Intel INTC.O abandonne 4,1% après avoir annoncé lever 15 milliards de dollars par le biais d’une vente d’actions, en raison des craintes de dilution des participations.

Nvidia NVDA.O a accusé une perte de 2,9%.

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NYSE Nasdaq Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O 25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1 Statistiques du marché...................... US/STATS1 Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1 Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR Valeurs ex-dividende........................... XDIV Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS