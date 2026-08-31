Wall Street termine dans le rouge, le pétrole et l'obligataire en hausse

La Bourse de New York a fini en repli lundi après la reprise des hostilités entre l'Iran et les Etats-Unis, ce qui a fait grimper les cours du pétrole, provoquer des tensions sur le marché obligataire et raviver les craintes d'une résurgence de l'inflation.

L'indice Dow Jones .DJI a cédé 374,09 points, soit 0,70%, à 53.185,90 points.

Le S&P-500 .SPX , plus large, a perdu 25,62 points, soit 0,33%, à 7.686,14 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC , de son côté, a reculé de 31,53 points (-0,11%) à 26.370,88 points.

Après une période d'accalmie entre les Etats-Unis et l'Iran sur le plan militaire depuis fin juillet, Washington a annoncé dimanche soir avoir bombardé deux sites iraniens de tirs de missiles sur l'île de Larak, à environ 660 km à l'est de Kharg, marquant ainsi une reprise des hostilités entre les deux camps.

L'Iran a cependant déclaré lundi souhaiter toujours parvenir à une issue négociée du conflit avec les Etats-Unis, ce qui a permis de contenir globalement la flambée des cours du pétrole.

Le baril de Brent LCOc1 s'affichait ainsi à la clôture de Wall Street à 90,47 dollars, en progression de 2,69%, tandis que celui du brut léger américain (WTI) CLc1 se négociait à 85,93 dollars, soit un gain de 3,03%.

La nouvelle hausse des cours des matières premières a fait toutefois craindre une envolée de l'inflation globale alors que les récents propos du président de la Fed, Kevin Warsh, lors du symposium de Jackson, avaient déjà été perçus par les marchés comme "hawkish".

Le baromètre FedWatch de CME montre une probabilité de 60% en faveur d'un relèvement des coûts d'emprunt lors de la réunion des 15-16 septembre de la Fed, contre une probabilité de 41,4% il y a une semaine, avant que Kevin Warsh ne s'exprime.

Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à dix ans US10YT=RR a grimpé à 4,764%, soit un sommet depuis le 15 janvier 2025, tandis que la maturité à 30 ans US30YT=RR a bondi à 5,266%, au plus haut depuis le 21 août.

Les tensions dans l'obligataire ont logiquement fait pression sur les actions, ce qui pourrait donner le ton pour le mois de septembre, période généralement morose pour les marchés.

NIVEAU RECORD DES INDICES MALGRÉ TOUT

Malgré le repli de ce lundi, les grands indices américains restent proches de leur niveau record, le Dow Jones étant à un cinquième mois consécutif de hausse, tandis que le S&P 500 et le Nasdaq ont mis fin à deux mois d'affilée dans le rouge.

"Le dynamisme de l'économie américaine et du secteur des entreprises est incroyable. L'argument de l'exceptionnalisme américain est bel et bien d'actualité", relève Thomas Kikis, directeur des marchés chez Standard Chartered.

Aux valeurs, les géants de l'énergie Exxon XOM.N et Chevron CVX.N ont pris respectivement 2,73% et 2,13%. Le géant des services pétroliers SLB SLB.N a avancé de 4,88% après avoir annoncé son intention d'acquérir le fabricant d'équipements de refroidissement Kelvion auprès d'Apollo Global

APO.N (+1,17%) et de fonds gérés par Triton pour un montant de 3,4 milliards de dollars.

Amazon AMZN.O a fini en repli de 2,49% après une plainte déposée par la Commission fédérale du commerce (FTC) des Etats-Unis et 22 Etats américains qui accusent le géant du commerce en ligne de pratiques publicitaires illégales.

AON AON.N a reculé de 9,55% après l'annonce de l'acquisition de la société de courtage en assurance USI pour 17 milliards de dollars auprès de KKR KKR.N (+0,95%). Dans une note, les analystes de Piper Sandler indiquent que le prix d'achat représente une prime d'environ 33% par rapport à la valorisation d'USI au 30 juin.

Gamestop GME.N est monté de 2,90%, le distributeur de jeux vidéos ayant modifié les termes de son opération d'échange de dette de 1,4 milliard de dollars.

(Rédigé par Claude Chendjou, avec la contribution de Niket Nishant et Utkarsh Hathi)

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NYSE Nasdaq

Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O

25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O

Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O

Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O

Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1

Statistiques du marché...................... US/STATS1

Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR

Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1

Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY

Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX

Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR

Valeurs ex-dividende........................... XDIV

Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS |1|