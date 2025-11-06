 Aller au contenu principal
Nikkei 225
50 883,68
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Wall Street termine dans le rouge, l'incertitude économique pèse
information fournie par Reuters 06/11/2025 à 22:23

*

Le Dow Jones cède 0,84%, le S&P-500 1,12% et le Nasdaq 1,90%

par Stephen Culp

La Bourse de New York a fini en baisse jeudi, les valeurs technologiques repartant à la baisse tandis que les investisseurs redoutent l'incertitude quant à l'état de santé de l'économie aux Etats-Unis.

L'indice Dow Jones .DJI a cédé 0,84%, ou 398,70 points, à 46.912,30 points.

Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, a perdu 75,97 points, soit 1,12% à 6.720,32 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de son côté de 445,80 points, soit 1,90% à 23.053,993 points.

Les valorisations des valeurs liées au secteur de l'intelligence artificielle (IA) ont récemment atteint des records, ce qui a alimenté les craintes des investisseurs sur le long terme.

"Les valorisations restent très préoccupantes à long terme, mais (le marché) reste optimiste", a déclaré Paul Nolte, stratégiste chez Murphy and Sylvest dans l'Illinois. "En début de semaine, nous avons enregistré une baisse de 1% à 1,5%. Qu'avons-nous fait le lendemain? Nous avons gagné 80 points de base."

"L'état d'esprit consistant à acheter lors des baisses est donc toujours présent", a-t-il ajouté. "Aujourd'hui encore, nous avons enregistré une baisse de 1% à 1,5%, mais celle-ci a depuis été réduite de moitié."

Alors que la fermeture des services de l'administration fédérale, la plus longue de l'histoire, se poursuit, l'absence de données économiques officielles pourrait avoir des implications pour les décisions de la Réserve fédérale américaine (Fed).

L'incertitude sur la décision de la Fed lors de sa réunion du mois prochain incite les investisseurs à la prudence et ils se replient sur les indicateurs alternatifs.

Les statistiques d'organismes privés comme Challenger ont montré jeudi une faiblesse du marché du travail aux Etats-Unis, renforçant la perspective d'une nouvelle baisse des taux de la Fed d'ici la fin de l'année.

Aux valeurs, DoorDash DASH.O a reculé après avoir fait état d'un bénéfice inférieur aux attentes au troisième trimestre.

Elf Beauty ELF.N a chuté après avoir publié des ventes annuelles et des prévisions de bénéfices jugées décevantes.

Snap SNAP.N a progressé après que le chiffre d'affaires du réseau social s'est établi au-dessus des attentes au troisième trimestre.

Marvell Technology MRVL.O a bondi après que l'agence Bloomberg, citant des sources proches du dossier, a rapporté mercredi que SoftBank 9984.T avait étudié cette année une possible acquisition du fabricant de puces américain.

Pour d'autres informations, veuillez cliquer sur les codes

(Avec Twesha Dikshit et Purvi Agarwal; version française Camille Raynaud)

Valeurs associées

DOORDASH RG-A
196,4600 USD NASDAQ -17,45%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
46 912,30 Pts Index Ex -0,84%
ELF BEAUTY
76,610 USD NYSE -35,05%
MARVELL TECH
93,3300 USD NASDAQ +0,46%
NASDAQ Composite
23 053,99 Pts Index Ex -1,90%
S&P 500 INDEX
6 720,32 Pts CBOE -1,12%
SNAP-A
8,015 USD NYSE +9,49%
SOFTBANK GROUP
127,180 EUR Tradegate -6,49%
USA BENCHMARK 10A
4,040 Rates -1,48%
