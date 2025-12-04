Wall Street temporise avant un indicateur sur l’inflation programmé vendredi

(AOF) - Les indices américains ne parviennent pas à trouver une orientation franche et végètent autour de leur point d’équilibre. Les nouvelles demandes hebdomadaires d’allocation chômage, qui ont reculé alors qu’une hausse était redoutée, n’ont pas vraiment incité les investisseurs à prendre des risques. Ces derniers semblent se réserver pour la publication, demain, de l’indice des prix à la consommation des ménages de septembre, l’une des statistiques favorites de la Fed. Dans ces conditions, le Dow Jones cède 0,08%, à 47 849 points, et le S&P 500 ne perd que 0,07% à 6843 points.

Le directeur général de Meta Platforms, Mark Zuckerberg, envisagerait des "coupes drastiques" au sein de la division métaverse, affirme Bloomberg. Il la présentait auparavant comme fondamentale pour l'avenir de l'entreprise, au point que le fondateur de Facebook avait renommé sa société, Meta Platforms en octobre 2021. Cette perspective permet à l'action Meta Platforms de progresser de 4,14%, à 666,07 dollars, car la priorité accordée au métaverse a coûté plusieurs dizaines de milliards de dollars à la société.

Les chiffres économiques du jour

Au mois de septembre, les commandes à l’industrie américaine ont progressé de 0,2%, après une hausse de 1,3% en août. Parallèlement, les commandes de biens durables n’ont augmenté que de 0,1% sur la même période.

La semaine dernière, les nouvelles demandes hebdomadaires d’allocation chômage se sont élevées à 191 000 unités selon des données provisoires, alors que les analystes redoutaient un chiffre nettement plus important, autour de 219 000. Les données de la semaine précédente ont été révisées à 218 000. A 191 000 nouvelles demandes d’une allocation chômage, il s’agit du niveau le plus bas enregistré depuis le 24 septembre 2022 pour des données préliminaires.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Paramount Skydance/Warner

Paramount Skydance annonce avoir relevé les frais de rupture proposés dans son offre d'acquisition de Warner Bros Discovery, de 2,1 milliards de dollars, à 5 milliards de dollars, a fait savoir Bloomberg News, citant des sources proches du dossier. Cette somme serait versée à Warner Bros si l'accord n'était pas conclu. Rappelons que WBD a, dans le cadre d'une une deuxième série d'offres, reçu une proposition principalement en numéraire de la part de Netflix, dans le cadre d'une vente aux enchères, a rapporté Reuters hier.

Salesforce

Au troisième trimestre de son exercice fiscal 2025/2026, Salesforce a généré un chiffre d'affaires de 10,3 milliards de dollars, en hausse de 9% en glissement annuel. Le flux de trésorerie opérationnel sur cette période ressort à 2,3 milliards de dollars, en progression de 17% sur un an. En parallèle de ces résultats, le fournisseur mondial de solutions logicielles de gestion de la relation client a révisé à la hausse ses prévisions sur cet exercice. Il anticipe des revenus entre 41,45 et 41,55 milliards de dollars, contre une fourchette précédente entre 41,1 et 41,3 milliards de dollars.

Snowflake

Snowflake est attendu en net repli à l'ouverture de Wall Street malgré des résultats trimestriels plutôt encourageants. Sur le troisième trimestre, son chiffre d'affaires a bondi de 29%, à 1,21 milliard de dollars. Parallèlement, la perte nette de l'entreprise d'IA spécialisée dans le Data Cloud s'est sensiblement réduite en passant de 324,28 à 293,97 millions de dollars. Pour le quatrième trimestre, la société table sur un chiffre d'affaires produits de 1,195 milliard de dollars, contre 1,158 milliard de dollars sur les trois mois précédents.