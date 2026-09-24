Wall Street suspendue au conflit entre les Etats-Unis et l'Iran

La séance a notamment été animée par des informations selon lesquelles les négociations entre les Etats-Unis et l'Iran seraient proches d'aboutir à un accord permettant la réouverture du détroit d'Ormuz. Dans ce contexte, le S&P 500 et le Nasdaq 100 ont terminé quasiment à l'équilibre, à respectivement 7 704,1 points et 30 478,8 points, tandis que le Dow Jones a légèrement reculé de 0,31%, à 51 349,9 points.

Les investisseurs ont également suivi de près la rencontre entre le dirigeant américain et Xi Jinping. Les deux dirigeants ont abordé plusieurs dossiers majeurs, notamment l'intelligence artificielle, le commerce, Taïwan et la guerre au Moyen-Orient.

Sur le marché obligataire, les rendements des bons du Trésor américain ont tous progressé, celui de l'obligation à 30 ans atteignant son plus haut niveau depuis 2004.

Du côté des valeurs qui ont rythmé la séance, Meta Platforms a gagné 4,47%, au lendemain de la présentation par le groupe de réseaux sociaux d'un petit appareil portable destiné à être utilisé avec son assistant d'intelligence artificielle récemment lancé.

A l'inverse, Oracle a chuté de 3,64% après des informations selon lesquelles l'entreprise aurait adressé une notification de "force majeure" à un centre de données situé au Nouveau-Mexique. Blue Owl, le développeur du projet, a également reculé de 3,65%.

MGM Resorts a plongé de 10,25% après que People Inc, le groupe du magnat des médias Barry Diller, a retiré sa proposition de rachat de l'opérateur de casinos.

Enfin, le fabricant de puces mobiles Qualcomm (-1,71%) a annoncé avoir renouvelé son accord de propriété intellectuelle avec Apple (-0,28%), dont la reconduction était prévue le 1er avril 2027.