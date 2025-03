Wall Street: sursaut des indices pour terminer la semaine information fournie par Cercle Finance • 14/03/2025 à 17:33









(CercleFinance.com) - Les valeurs américaines ont ouvert en hausse vendredi, amorçant un rebond technique après les lourdes pertes de la semaine dues à l'inquiétude sur la situation économique américaine.



En fin de matinée, le Dow Jones des 30 grandes valeurs industrielles avance de 1,5% à 41.413,6 points, tandis que le Nasdaq Composite grimpe de 2,3% 17.700,5 points.



En reprenant 1,8%, le S&P 500 parvient à sortir du territoire de correction dans lequel il s'était enfoncé hier en raison du courant vendeur qui dominait depuis le tout début de la semaine.



Il ne cède plus que 8% par rapport à son pic atteint au-delà des 6107,1 points le mois dernier.



L'indice de référence des gérants américains se dirige malgré tout vers une quatrième semaine consécutive de repli, avec un repli hebdomadaire de l'ordre de 2,5%.



Les incertitudes persistantes autour de la politique commerciale américaine, et surtout son impact sur la croissance économique l'inflation, sont à l'origine de ce vif mouvement de repli.



Mais les investisseurs semblent aujourd'hui décidés à revenir prudemment sur les actions après leur forte chute des derniers jours, la tendance haussière étant emmenée pour le moment par des titres comme Palantir (+7,7%) ou Nvidia (+4,5%) qui avait été lourdement punis ces derniers temps.



Après le récent épisode de volatilité essuyé par Wall Street, les analystes commencent de plus en plus à parler de point d'entrée intéressant sur les marchés d'actions, tout particulièrement sur les valeurs technologiques.



'Le profil risque/rendement des actions américaines est maintenant bien plus intéressant', souligne Claudia Panseri, le directrice des investissements chez UBS WM France.



'On table sur une progression à deux chiffres pour les actions américaines d'ici la fin 2025 grâce à une croissance positive des bénéfices, ainsi qu'à une diminution progressive des rendements obligataires', explique la stratège.



'La volatilité devrait rester élevée à court terme mais les fondamentaux sont solides à nos yeux', conclut-elle.



Wall Street digère par ailleurs assez facilement le plongeon de l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan, passé de 64,7 vers 57,9 en mars, selon l'estimation préliminaire de l'université du Michigan.



Si les anticipations d'inflation des ménages ont flambé pour atteindre des plus hauts de 32 ans, cette mauvaise surprise renforce également la perspective d'une prochaine baisse de taux de la Fed.



Les investisseurs misent par ailleurs sur le fait que les dirigeants américains parviennent à trouver une solution afin de prolonger les autorisations de dépenses du gouvernement fédéral devant expirer aujourd'hui.



La Chambre des représentants, à majorité républicaine, a adopté mardi un texte budgétaire provisoire afin de reporter à septembre la perspective d'une paralysie de l'Etat fédéral.



Mais le document doit encore être approuvé par le Sénat avant ce soir minuit afin d'éviter un éventuel blocage de l'administration fédérale.



Un compromis semble néanmoins en vue, le chef de la minorité démocrate au Sénat, Chuck Schumer, ayant déclaré qu'il prévoyait de voter le projet de loi républicain plutôt que de risquer un nouveau 'shutdown' des administrations publiques.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.