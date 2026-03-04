Wall Street sur une note mitigée, le reflux du pétrole apaise les craintes inflationnistes
information fournie par Zonebourse 04/03/2026 à 17:17
Les annonces de Donald Trump sur l'escorte navale des pétroliers dans le détroit d'Ormuz et sur une assurance contre les risques politiques ont apporté un certain soulagement. En milieu d'après-midi, le WTI recule de 2% à 74,02 USD et le Brent de 1,23% à 80,96 USD.
Les investisseurs ont eu connaissance d'un article du New York Post selon lequel des agents iraniens auraient secrètement contacté les États-Unis pour discuter d'une issue au conflit. Mais pour l'heure, l'incertitude demeure en cette cinquième journée de guerre qui monopolise l'attention.
"Notre scénario de base prévoit une escalade plutôt limitée, avec seulement une perturbation temporaire (4 à 5 semaines) des flux de pétrole et de gaz en provenance du Golfe", estime Generali AM.
Sur le front des statistiques, les intervenants ont examiné le rapport ADP pour février. Le secteur privé américain a créé plus d'emplois que prévu, avec 63 000 postes après 11 000 en janvier, un chiffre révisé à la baisse par rapport aux 22 000 annoncés initialement. Aussi, l'indice PMI non manufacturier de l'ISM a surpris agréablement l'activité du secteur des services a atteint en février son niveau le plus élevé depuis plus de trois ans et demi. L'indice a atteint 56,1 le mois dernier, son niveau le plus élevé depuis juillet 2022, contre 53,8 en janvier, alors que les économistes interrogés par Reuters tablaient sur un repli à 53,5.
Dans l'actualité des valeurs, CrowdStrike (-0,67%) prévoit un chiffre d'affaires pour l'exercice fiscal 2027 supérieur aux attentes de Wall Street, grâce à la forte demande pour ses solutions de cybersécurité intégrant l'intelligence artificielle.
Moderna ( 8,75%) a annoncé un accord pour mettre fin au litige qui l'opposait à Arbutus Biopharma et Genevant Sciences, prévoyant un paiement forfaitaire de 950 millions de dollars au troisième trimestre, sans redevances futures.
Babcock & Wilcox ( 21,23%) s'envole après avoir annoncé avoir obtenu l'autorisation finale pour construire une centrale énergétique de 2,4 milliards de dollars destinée à alimenter les campus d'intelligence artificielle d'Applied Digital.
Valeurs associées
|88,9700 USD
|NASDAQ
|+1,78%
A lire aussi
-
Le directeur général d'Intel, Lip-Bu Tan, reconsidère le sort de la nouvelle technologie de fabrication du fabricant de puces, selon le directeur financier
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de détails et d'éléments de contexte) Le directeur général d'Intel INTC.O Lip-Bu ... Lire la suite
-
Moyen-Orient: les Bourses tentent un rebond après deux séances dans le rouge, accalmie sur le gaz et le pétrole
Les Bourses mondiales amorcent un rebond mercredi sur fond d'accalmie des prix de l'énergie, qui apaise momentanément les craintes inflationnistes, mais elles restent attentives sur l'évolution de la guerre au Moyen-Orient. "Les investisseurs fondent beaucoup d'espoirs ... Lire la suite
-
Nouvelle poussée de fièvre autour du futur avion de combat européen Scaf: Dassault a accusé mercredi Airbus de le torpiller au moment où les dirigeants français et allemand hésitent à trancher entre le maintien du projet en l'état ou l'option à deux avions. "Airbus ... Lire la suite
-
L'activité du secteur des services aux États-Unis a atteint en février son plus haut niveau depuis plus de trois ans et demi, grâce à une forte demande, ce qui conforte les espoirs d'une accélération de la croissance économique au cours de ce trimestre. Cependant, ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer