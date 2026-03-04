 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Wall Street sur une note mitigée, le reflux du pétrole apaise les craintes inflationnistes
information fournie par Zonebourse 04/03/2026 à 17:17

La place new-yorkaise s'affiche sans direction claire au cinquième jour du conflit sur fond d'espoirs de désescalade au Moyen-Orient. L'accalmie des cours du pétrole après la flambée des prix liée à la guerre contribue à atténuer les craintes inflationnistes. Vers 17h00, le Dow Jones recule de 0,31% à 48 753 points et le Nasdaq avance de 1,23% à 22 794 points.

Les annonces de Donald Trump sur l'escorte navale des pétroliers dans le détroit d'Ormuz et sur une assurance contre les risques politiques ont apporté un certain soulagement. En milieu d'après-midi, le WTI recule de 2% à 74,02 USD et le Brent de 1,23% à 80,96 USD.

Les investisseurs ont eu connaissance d'un article du New York Post selon lequel des agents iraniens auraient secrètement contacté les États-Unis pour discuter d'une issue au conflit. Mais pour l'heure, l'incertitude demeure en cette cinquième journée de guerre qui monopolise l'attention.

"Notre scénario de base prévoit une escalade plutôt limitée, avec seulement une perturbation temporaire (4 à 5 semaines) des flux de pétrole et de gaz en provenance du Golfe", estime Generali AM.

Sur le front des statistiques, les intervenants ont examiné le rapport ADP pour février. Le secteur privé américain a créé plus d'emplois que prévu, avec 63 000 postes après 11 000 en janvier, un chiffre révisé à la baisse par rapport aux 22 000 annoncés initialement. Aussi, l'indice PMI non manufacturier de l'ISM a surpris agréablement l'activité du secteur des services a atteint en février son niveau le plus élevé depuis plus de trois ans et demi. L'indice a atteint 56,1 le mois dernier, son niveau le plus élevé depuis juillet 2022, contre 53,8 en janvier, alors que les économistes interrogés par Reuters tablaient sur un repli à 53,5.

Dans l'actualité des valeurs, CrowdStrike (-0,67%) prévoit un chiffre d'affaires pour l'exercice fiscal 2027 supérieur aux attentes de Wall Street, grâce à la forte demande pour ses solutions de cybersécurité intégrant l'intelligence artificielle.

Moderna ( 8,75%) a annoncé un accord pour mettre fin au litige qui l'opposait à Arbutus Biopharma et Genevant Sciences, prévoyant un paiement forfaitaire de 950 millions de dollars au troisième trimestre, sans redevances futures.

Babcock & Wilcox ( 21,23%) s'envole après avoir annoncé avoir obtenu l'autorisation finale pour construire une centrale énergétique de 2,4 milliards de dollars destinée à alimenter les campus d'intelligence artificielle d'Applied Digital.

Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

NASDAQ
88,9700 USD NASDAQ +1,78%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank