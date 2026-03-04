L'animatrice Gayle King signe un nouveau contrat avec CBS News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'animatrice de télévision Gayle King a signé un nouveau contrat pour rester à CBS News, a déclaré mercredi à Reuters une personne au fait du dossier, mettant ainsi fin à des mois de spéculations sur son avenir au sein de la chaîne.

"Les rumeurs sur ma disparition étaient inexactes et largement exagérées. CBS News est ma maison de longue date, et je suis engagée dans notre mission. Je suis très enthousiaste à l'idée de continuer à travailler pour "CBS Mornings"", a déclaré Mme King.

Il n'a pas été possible de connaître les termes du nouvel accord conclu avec M. King, qui coanime l'émission "CBS Mornings".

Mme King est sous contrat jusqu'en mai et son contrat actuel s'élève à environ 15 millions de dollars, comme l'a rapporté le Wall Street Journal.

Mme King, qui est le visage de l'émission matinale de CBS News depuis plus de dix ans, devait quitter son poste de présentatrice de l'émission cette année, a rapporté Variety en octobre.

Le renouvellement du mandat de King fait suite au départ d'Anderson Cooper de l'émission "60 Minutes" de CBS News après près de deux décennies. Il s'agit de la dernière d'une série de journalistes de haut niveau à avoir coupé les ponts avec la chaîne depuis l'arrivée de Bari Weiss en tant que rédactrice en chef de CBS News en octobre, à la suite du rachat de son média The Free Press par Paramount Skydance.

CBS News a fait l'objet d'une refonte stratégique sous la direction de Weiss , qui a présenté en janvier des plans visant à ajouter 19 nouveaux collaborateurs et à adopter une "mentalité de flux" afin de stimuler les taux d'audience, qui ont été inférieurs à ceux des chaînes rivales ABC et NBC.