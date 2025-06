Wall Street: sur la défensive, entre Moyen-Orient et la Fed information fournie par Cercle Finance • 17/06/2025 à 15:14









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir en baisse mardi matin, les tensions au Moyen-Orient continuant de plomber la tendance alors que la Fed entame aujourd'hui sa réunion stratégique de deux jours.



Une demi-heure avant l'ouverture, les 'futures' sur les principaux indices new-yorkais suggèrent une ouverture sur des pertes comprises entre 0,4% et 0,5%.



Les investisseurs suivent toujours avec une certaine anxiété les développements du conflit au Proche-Orient, alors qu'Israël a intensifié dans la nuit ses frappes contre l'Iran.



Si l'impact financier du conflit est pour l'instant resté limité, le principal risque pour les marchés demeure celui d'une extension du conflit à d'autres pays, même si une intervention des Etats-Unis semble actuellement exclue.



Au chapitre macroéconomique, les ventes de détail aux Etats-Unis ont diminué un peu plus que prévu de 0,9% en mai, tandis que les prix à l'importation sont ressortis stable par rapport au mois précédent.



Dans un contexte où les marchés s'interrogent sur la direction que prendra la politique monétaire de la Réserve fédérale, la réunion du FOMC de l'institution, qui débute aujourd'hui, sera particulièrement suivie.



Si les intervenants excluent toute baisse de taux demain, ils espèrent que les commentaires de la banque centrale américaine ouvriront la voie à une réduction du loyer de l'argent en septembre, une perspective a priori renforcée par le climat géopolitique crispé du moment.



Sur le marché des changes, le dollar évolue peu suite à la publication des ces chiffres, avec un euro qui se maintient autour de 1,1560 face au billet vert.



Le rendement des Treasuries à 10 ans retombe sous 4,42% à la veille des annonces de la Fed.



Sur le marché pétrolier, les cours du brut léger américain et du Brent progressent nettement même si les investisseurs ne semblent pas croire au scénario d'un blocage du détroit d'Ormuz, par lequel transite environ 20% du pétrole mondial.



Le Brent de la mer du Nord gagne 1,7% à 74,5 dollars le baril et le brut léger américain prend 1,4% à 72,8 dollars.





