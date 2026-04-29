Le gouverneur de la Banque du Canada, Tiff Macklem, lors d'une conférence de presse à Ottawa

La Banque du Canada (BoC) a, ‌comme prévu, maintenu mercredi son principal taux directeur inchangé à 2,25%, indiquant que toute variation ​des coûts d'emprunt serait probablement minime si ses prévisions économiques se confirmaient.

Le gouverneur Tiff Macklem a toutefois averti que la banque centrale pourrait être contrainte de réagir en relevant ses ​taux si les prix du pétrole restaient élevés et commençaient à se répercuter sur l'inflation

Ces commentaires marquent la première fois, ​ces dernières années, que le gouverneur de ⁠la BoC donne des précisions aussi détaillées sur l'évolution des taux d'intérêt.

"Si l'économie évolue ‌globalement conformément au scénario de base, on peut s'attendre à ce que les modifications du taux directeur soient minimes", a-t-il déclaré lors de la ​présentation du rapport trimestriel sur ‌la politique monétaire.

L'institution estime que l'impact global de la guerre sur ⁠le Canada sera modéré, car les prix élevés du pétrole profitent à l'économie en augmentant les recettes d'exportation, même s'ils pèsent sur les entreprises et les consommateurs.

L'inflation devrait grimper ⁠à environ 3% en ‌avril, contre 2,4% en mars, pour s'établir en moyenne à environ 2,3% ⁠cette année.

La banque centrale a relevé ses prévisions de croissance pour 2026 à 1,2%, ‌contre 1,1% prévu en janvier, et pour 2027 à 1,6% (contre 1,5%).

La BoC ⁠dit partir du principe que les droits de douane imposés par ⁠les Etats-Unis resteront inchangés ‌et que le prix du baril de pétrole reculera à 75 dollars d'ici mi-2027.

"Si les ​prix du pétrole continuent d'augmenter, et en ‌particulier s'ils restent élevés, le risque que la hausse des prix de l'énergie se transforme en une inflation ​généralisée s'accroît", a dit le gouverneur.

"Si cela commence à se produire, la politique monétaire aura davantage de travail à accomplir – il pourrait être nécessaire de procéder à ⁠des hausses consécutives du taux directeur", a-t-il ajouté.

Les marchés monétaires estiment que la banque centrale choisira à nouveau le statu quo lors de sa prochaine réunion, en juin, même s'ils anticipent une hausse de 25 points de base en octobre.

La BoC maintient son principal taux directeur inchangé depuis octobre dernier.

(Reportage Promit Mukherjee et David Ljunggren, version française Diana Mandia, ​édité par Benoit Van Overstraeten)