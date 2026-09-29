Russie et guerre d'Ukraine : un bombardier stratégique Tu-95 s'écrase lors d'un vol d'entraînement, au moins six morts

Le crash s'est produit dans la région de l'Amour, dans l'extrême-est du pays.

La production du Tu-95 a été arrêtée en 1992 (illustration) ( AFP / YURI KADOBNOV )

Un bombardier stratégique russe Tu-95 s'est écrasé mardi 29 septembre dans une région isolée de l'Extrême-Orient lors d'un vol d'entraînement, tuant six membres d'équipage, ont annoncé les autorités russes.

"L'avion s'est écrasé dans une zone inhabitée. Selon les premières informations, six membres d'équipage ont trouvé la mort, tandis qu'un autre a été blessé et évacué vers un établissement médical", a indiqué le ministère de la Défense, cité par les agences de presse russes.

Vieillissement de la flotte et guerre d'attrition

Selon cette source, l'appareil n'était pas armé et effectuait un vol d'entraînement dans la région de l'Amour, dans l'Extrême-Orient du pays. Une équipe d'enquêteurs s'est rendue sur place afin d'établir les circonstances de l'accident.

Produit de l'ère soviétique et utilisé notamment pour les frappes sur l'Ukraine, le Tu-95 est un bombardier lourd conçu notamment pour le déploiement de missiles et la dissuasion nucléaire, son premier vol remontant à 1952 (la même année que le B-52 Stratofortress américain, ndlr). Sa production a cessé en 1992.

Selon divers médias spécialisés, la Russie ne disposerait plus que d'entre 30 et 50 Tu-95 opérationnels, certains analystes militaires évaluant à seulement une vingtaine le nombre d'appareils mobilisables simultanément lors de frappes massives.

Les bombardiers avaient notamment été ciblés par la spectaculaire opération "Spiderweb" menée en juin 2025 par le renseignement ukrainien. Cette campagne de frappes coordonnées de drones derrière les lignes russes avait permis, selon des sources américaines, la destruction d'une dizaine d'aéronefs, Kiev revendiquant pour sa part avoit touché 41 appareils dont les bombardiers Tu-95 et Tu-22.