Wall Street: stable mais les semiconducteurs battent records

(CercleFinance.com) - Wall Street finit inchangé : le Nasdaq-100 grappille 0,1% (grâce aux semi-conducteurs), le 'Composite' +0,02% mais le S&P500 s'effrite de -0,02%.



Le Dow Jones cède -0,37% dans le sillage d'Amazon et Goldman Sachs (-1,9%) puis JP-Morgan (-3,1%) et Nike (-3,4%).



Le Nasdaq-100 a une fois de plus été tracté par Gobal Foundries +7%, On Semi +5,5%, microchip +4,3%... sans oublier Intel avec +7,2%.

L'indice 'SOXX' pulvérise sans surprise un nouveau record absolu avec +2% vers 243,5$ et surplombe littéralement tous les autres secteurs depuis le 7 avril.

Aucune statistique au programme ce mardi mais des infos en provenance de la Maison Blanche : Donald Trump a en effet dévoilé hier une série de nouveaux tarifs douaniers visant les importations de plusieurs pays, tout en se déclarant ouvert à des négociations.



Dans sa série de courriers adressées aux gouvernements concernés, la Maison-Blanche a notamment officialisé l'imposition de droits de douane de 25% sur le Japon et la Corée du Sud, de 30% sur l'Afrique du Sud, de 35% sur le Bangladesh, de 36% sur la Thaïlande et de 40% sur le Laos.



En revanche, le Canada, le Mexique, l'Union européenne et la Chine sont tous absents de cette liste, une absence remarquée qui pourrait signifier un état d'avancement plus poussé des discussions commerciales avec ces partenaires.



Donald Trump a prévenu que les pays qui n'ont encore rien signé pourrait recevoir incessamment une 'lettre d'avertissement'.

Et en début de soirée, il a annoncé une taxe de 50% sur les importations de cuivre (le métal rouge a fit un bond de +11% en quelques secondes) et que de lourdes surtaxes pourraient impacter les médicaments importés (ce qui semble une initiative dangereuse, même pour faire plier la Suisse par exemple).



Ce schéma rappelle la méthode dite d'escalade puis de désescalade privilégiée jusqu'ici par Washington dans les négociations, voire l'acronyme plus critique 'TACO' pour 'Trump Always Chickens Out', soit 'Trump finit toujours par se dégonfler', choisi par certains commentateurs.



Dans ce climat d'incertitude, les entreprises pourraient cependant être tentées de retarder leurs projets d'investissement, ce qui pourrait peser à terme sur l'activité.

'Le secteur privé reste dans le flou. Les décisions d'investissement sont suspendues, ce qui est sans aucun doute négatif pour la croissance', souligne Danske Bank.



Pour finir, l'inquiétude n'est pas si grande puisque les marchés obligataires US consolident, le rendement du '10 ans' US repasse le cap des 4,40% (+2,5Pts à 4,42%, le '30 ans' affiche le même écart à 4,955% et se rapproche de nouveau des 5,000%.





