Wall Street: sombre mois de mars resté négatif jusqu'à 20H50

(CercleFinance.com) - Le terme boursier de mars fut exécrable pour le S&P500 (-6%) ou le Nasdaq (-9%), mais les indices US ont connu une séance des '4 sorcières' assez soporifique: longtemps en replis de -0,5% à -0,7%, ils sont ressortis du rouge in extremis et ont terminé la semaine sur des scores insignifiants.



En revanche, même si les pertes initiales ont été effacées, le mois de mars demeurera celui de la 'grande divergence' entre le Nasdaq et le DAX40 : plus de 12,5% d'écart de performance en quatre semaines, c'est du jamais vu.



Le rebond des 10 dernières minutes (presque +0,4% en ligne droite) a débouché sur un gain de près de +0,1% pour le Dow Jones et le S&P500. Le Nasdaq, qui était dans le rouge à 20 minutes de la clôture, s'est détaché avec +0,5% environ, grâce à Tesla +5,3%, Palantir +4,1%, Applovin +2,4%, Airbnb et Apple +2%.



'Le contexte économique reste caractérisé par une incertitude élevée. L'un des principaux facteurs qui pourraient affecter les perspectives est la politique tarifaire que le gouvernement américain prévoit de mettre en oeuvre en avril', prévenait Antonio Di Giacomo, analyste de marchés chez XS.



La Maison Blanche a confirmé que la mise en place des 'tarifs' sera bien effective le 2 avril et que cela va faire rentrer les Etats-Unis dans une nouvelle ère. Ce sera également le cas pour leurs partenaires commerciaux.



Après une déferlante de 'stats' jeudi, aucune donnée macroéconomique américaine ne figurait au calendrier de ce vendredi.



Cela explique en partie pourquoi la journée fut très calme sur le front obligataire : les T-Bonds, longtemps figés vers 4,23%, ont vu leur rendement se tendre de +1,5 point de base à 4,247%.



Le baril de pétrole 'WTI' a également terminé inchangé vers 68$ (soit -0,1%). L'euro s'est effrité de -0,15% face au dollar qui a fini la semaine en hausse de +0,5% (le '$-Index' s'est inscrit à 104 contre 103,45 vendredi dernier).





