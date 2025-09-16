 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Wall Street : sixième doublé de records consécutif pour le Nasdaq
information fournie par Zonebourse 16/09/2025 à 07:32

La Bourse de New York poursuit sa série haussière avec une 6e séance de hausse consécutive pour le Nasdaq Composite (et une 8e sur une série de 9) avec également un 6e couplé de record 'intraday/clôture' (+0,95% à 22 349, 25e record annuel).

Les '8 fantastiques' sont de nouveau impliquées dans ces records puisque Tesla bondit de +3,6%, et Alphabet avec +4,5% (à 251,6 dollars) est la 4e valeur à franchir le cap des 3000 MdsUSD de 'capi'.

Apple et Microsoft ont également surperformé avec +1,1%, Meta et Broadcom avec +1,2%, ainsi qu'Amazon avec +1,5%, puis Oracle (+3,5% et 920 MdsUSD de 'capi', la barre des 1000 MdsUSD est toute proche)... mais c'est Tesla qui a illuminé le début de séance avec +7%.

Elon Musk a annoncé avoir acheté pour 1 MdUSD d'actions Tesla, renforçant encore l'engagement du milliardaire dans son entreprise après son gigantesque plan de rémunération en actions présenté il y a dix jours (1000 MdsUSD de bonus d'ici 2030 en cas d'atteinte d'objectifs ambitieux dans l'IA et la robotique).

Pour le S&P500 (+0,47% à 6615), c'est un 5e doublé 'intraday/clôture' consécutif (24e record annuel de clôture) et le Dow Jones qui avance de 0,1% à 45 883, est le seul indice à ne pas inscrire de nouveaux records historiques pour la seconde séance consécutive à 48 heures d'un FOMC qui devrait marquer le coup d'envoi d'un cycle d'assouplissement monétaire de la Réserve fédérale.

Les marchés restent suspendus à l'annonce, prévue mercredi, des décisions de politique monétaire de la Fed, qui seront suivies d'une conférence de presse de son président Jerome Powell.

La banque centrale américaine devrait a priori opter pour une première réduction en un an du loyer de l'argent, mais les investisseurs attendent des précisions sur les perspectives économiques et surtout sur la possibilité de nouvelles baisses de taux face aux signes de ralentissement du marché de l'emploi.

Selon le baromètre FedWatch de CME Group, la probabilité estimée par les investisseurs d'une 2e baisse de taux de 25 points de base en octobre oscille autour de 79%, tandis que plus de 72% d'entre eux tablent sur une 3e réduction en décembre.

'Les marchés d'actions américains anticipent essentiellement un scénario d'atterrissage en douceur, voire une conjoncture en mode 'Boucle d'or' ('Goldilocks'), c'est-à-dire une croissance ni trop rapide, ni trop lente', souligne Scott Chronert, le stratège vedette de Citi.

'Mais historiquement, les fortes baisses de taux de la Fed interviennent plutôt quand l'économie faiblit, voire entre en récession', rappelle l'analyste.

Les T-Bonds se sont un peu détendus (la séance de vendredi avait vu les taux se dégrader de +5 points de base) après la publication d'un indice 'Empire State' négatif retombant à -8,7 contre 5 attendu : le '10 ans' efface -2 points de base vers 4,04%, et le '30 ans', -2,3 points de base vers 4,657%.

Sur le front de l'énergie, le baril de WTI prend +1,1% à 63,4 USD sur le NYMEX... mais le secteur pétrolier finit sans direction, voire en léger repli.

Enfin, l'once d'or inscrit un nouveau record à 3685 USD/Oz tandis que l'or numérique, le bitcoin , cède -0,5% à 115 400 USD.

Copyright (c) 2025 Zonebourse.com.

