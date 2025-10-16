Wall Street se tourne vers les résultats et occulte la guerre commerciale

(AOF) - A la mi-séance, les indices new-yorkais sont bien orientés malgré le retour des tensions commerciales sino-américaines et le repli nettement plus important que prévu de l’indice de la Fed de Philadelphie. Les investisseurs préfèrent se concentrer sur les bonnes publications d’entreprises. Le Taïwanais TSMC a relevé ses objectifs et entraîne dans son sillage les autres valeurs du secteur des semi-conducteurs et celui lié à l’IA. Le Nasdaq Composite en profite et s’affiche en hausse de 0,68%, à 22 824 points. De leur côté, le Dow Jones et le S&P 500 progressent respectivement de 0,27 et 0,43%.

Les investisseurs saluent les annonces de Salesforce lors de la journée investisseurs et propulsent le titre en tête du Dow Jones : + 4,43%, à 247,06 dollars. Le fournisseur de solutions de gestion de la relation client à distance anticipe une croissance interne annuelle moyenne de plus de 10% sur les exercices fiscaux de 2026 à 2030. A plus court terme, Salesforce compte racheter pour 7 milliards de dollars supplémentaires d'actions au cours des six prochains mois, a indiqué la directrice financière, Robin Washington.

Les chiffres économiques du jour

L’indice NAHB mesurant la confiance des constructeurs immobiliers s’est amélioré nettement plus que prévu en octobre. Il est passé de 32 à 37 points, alors que les analystes s’attendaient à une progression de seulement 1 points, à 33. A 37 points, il se situe à un niveau inédit depuis le mois d’avril dernier.

Au mois d’octobre, l’indice manufacturier de la Fed de Philadelphie s’est vivement contracté en passant de 23,2 à -12,8 points, alors que les économistes tablaient sur un repli à 8,6 points. A -12,8, il est à son plus bas niveau depuis le mois d’avril, qui avait été marqué par les annonces de Donald Trump sur l’instauration de droits de douane.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Hewlett Packard Enterprise

Hewlett Packard Enterprise est attendu en nette baisse en raison de perspectives décevantes pour l'exercice 2026. Le groupe spécialisé dans les matériels et services informatiques pour entreprises anticipe un bénéfice par action ajusté entre 2,20 et 2,40 dollars pour des revenus en progression de 5% à 10%. Le consensus LSEG s'élève à 2,40 dollars par action et 17,2% pour la croissance. Le flux de trésorerie disponible est anticipé entre 1,5 et 2,0 milliards de dollars et le dividende annuel sera augmenté de 10%.

Johnson & Johnson

Les autorités sanitaires américaines (FDA) ont accordé une révision prioritaire pour sa demande complémentaire d'autorisation de mise sur le marché concernant Akeega. Il s'agit d'un comprimé à double action associant Niraparib et Acétate d'abiratérone en combinaison avec Prednisone, pour le traitement des patients atteints d'un cancer de la prostate métastatique sensible à la castration avec mutation du gène BRCA.

Salesforce

Le fournisseur de solutions de gestion de la relation client à distance, Salesforce, anticipe un chiffre d'affaires supérieur à 60 milliards de dollars sur l'exercice fiscal 2030, hors Informatica, dont le rachat a été annoncé en mai. Ce montant implique un taux de croissance annuel moyenne organique de plus de 10 % entre les exercices fiscaux 2026 et 2030. Salesforce cible 41,3 milliards de dollars de revenus pour l'exercice 2026.

Semi-conducteurs (TSMC)

Le plus important fondeur mondial, TSMC, a dévoilé une croissance de ses profits supérieure aux attentes au troisième trimestre et a rehaussé ses prévisions de croissance. Le groupe taïwanais a enregistré un bénéfice net en augmentation de 39,1%, à 452,3 milliards de dollars taïwanais (12,70 milliards d'euros). Ce dernier était attendu à 417,7 milliards de dollars taïwanais par le consensus LSEG SmartEstimate. Le résultat opérationnel a progressé de 38,8%, à 500,69 milliards de dollars taïwanais.

United Airlines

Au troisième trimestre, United Airlines a généré un bénéfice net de 949 millions de dollars, contre 965 millions de dollars, un an plus tôt. Par action, le bénéfice dilué ajusté s'est élevé à 2,78 dollars, à comparer à 3,33 dollars au troisième trimestre 2024, mais il est supérieur aux prévisions de la société qui tablait sur une fourchette entre 2,25 et 2,75 dollars par titre. Il dépasse en outre le consensus de 10 cents.