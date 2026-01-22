Wall Street se rapproche d'un record grâce à l'allègement des droits de douane et à des données optimistes

Indices en hausse: Dow 0,49%, S&P 500 0,32%, Nasdaq 0,54%

Le chiffre d'affaires de Procter & Gamble au 2ème trimestre est légèrement inférieur aux estimations

L'indice PCE américain de novembre augmente de 2,8% par rapport à l'estimation de 2,7%

par Sruthi Shankar et Pranav Kashyap

Les principaux indices de Wall Street ont atteint des niveaux record jeudi après que le président Donald Trump a réduit sa menace de tarifs douaniers sur les pays européens, tandis qu'une nouvelle série de données économiques a souligné la résilience de l'économie américaine.

Les gains font suite au plus grand gain en pourcentagedu S&P 500 .SPX en une journée depuis deux mois mercredi, lorsque Trump a renoncé à imposer des droits de douane comme levier pour saisir le Groenland et a déclaré qu'un accord était en vue pour mettre fin à un différend sur le territoire danois.

Les menaces de tarifs douaniers de Donald Trump ont fait trembler les marchés mondiaux mardi, mais les acheteurs sont rapidement revenus sur les marchés boursiers après sa volte-face.

Les valeurs technologiques ont été à l'avant-garde de la reprise, Alphabet GOOGL.O , Tesla TSLA.O et Apple AAPL.O ayant toutes progressé de près de 1 %, tandis que Meta META.O a gagné 3 %.

L'indice des petites capitalisations Russell 2000 .RUT a gagné 1,3 % pour atteindre un niveau record.

Dustin Thackeray, responsable de la gestion de portefeuille chez Crewe Advisors, a déclaré: "C'est la suite du commerce TACO d'hier", faisant référence à l'acronyme des traders pour "Trump Always Chickens Out" - ce que certains disent être la tendance du président américain à intensifier les menaces pour ensuite revenir en arrière.

"Il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent dans le domaine géopolitique, et je ne pense pas que cela va ralentir de sitôt, d'autant plus qu'il s'agit d'une année de mi-mandat", a déclaré Dustin Thackeray.

L'indice de volatilité CBOE, également connu comme la jauge de la peur à Wall Street, a glissé à 15,52 points, s'éloignant d'un pic de deux mois atteint mardi.

À 11:27 a.m . ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a augmenté de 410,16 points, ou 0,84%, à 49 487,39, le S&P 500

.SPX a gagné 47,41 points, ou 0,69%, à 6 922,96 et le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 238,25 points, ou 1,03%, à 23 463,07.

DONNÉES ÉCONOMIQUES EN VEDETTE

Les dépenses de consommation aux États-Unis ont augmenté solidement en novembre et en octobre, maintenant probablement l'économie sur la voie d'un troisième trimestre consécutif de forte croissance, a montré l'indice des dépenses de consommation personnelle.

Des données séparées ont montré que les demandes initiales d'allocations de chômage d'État ont augmenté moins que prévu la semaine dernière , tandis que l'économie américaine a connu une croissance légèrement supérieure aux prévisions de 4,4 % au troisième trimestre de 2025.

Ces données arrivent avant la décision de la banque centrale américaine sur les taux d'intérêt la semaine prochaine, où l'on s'attend généralement à ce qu'elle ne bouge pas ses taux d'intérêt dans un contexte où l'inflation reste persistante et où l'économie semble résiliente.

"Si vous regardez simplement les fondamentaux et les données économiques concrètes, la toile de fond est plutôt bonne et (nous sommes en position d'amélioration potentielle si nous parvenons à régler certains des problèmes tarifaires que nous avons connus l'année dernière", a ajouté Dustin Thackeray.

La saison des résultats s'accélère également et pourrait mettre à l'épreuve le sentiment du marché lorsque les entreprises expliqueront comment la demande des consommateurs, les pressions sur les coûts et une toile de fond macroéconomique agitée ont façonné leurs performances de fin d'année.

GE Aerospace GE.N a glissé de 5,4 % malgré la prévision d'un bénéfice annuel supérieur aux estimations, tandis qu'Abbott ABT.N a glissé de 6,9 % après que le fabricant d'appareils médicaux ait prévu un bénéfice trimestriel inférieur aux attentes de Wall Street.

Procter & Gamble PG.N a gagné 2,2% après ses résultats trimestriels. Le fabricant de puces Intel

INTC.O , en hausse de 47% depuis le début de l'année, devrait publier ses résultats après la clôture.

Les actions cotées en bourse d'Alibaba Holdings BABA.N ont augmenté de 6,2 % après que Bloomberg News a rapporté que la société chinoise de commerce électronique se prépare à coter sa branche de fabrication de puces, T-Head.