Tesla en hausse après que Musk a déclaré qu'elle a commencé des trajets en robotaxi à Austin sans moniteurs de sécurité

(Mises à jour)

22 janvier - ** Les actions de Tesla TSLA.O augmentent de 3,6 % à 447,07 $ ** Elon Musk sur X a déclaré que TSLA a commencé à faire des trajets en robotaxi à Austin sans moniteurs de sécurité ** Plus tôt, Musk avait dit qu'il s'attendait à ce que TSLA reçoive l'approbation pour son système avancé d'assistance à la conduite autonome en Europe et en Chine d'ici le mois prochain

** Nous espérons obtenir l'approbation de la conduite autonome supervisée en Europe, le mois prochain si tout va bien, et peut-être avec un calendrier similaire pour la Chine", a déclaré Musk lors de sa première apparition au Forum économique mondial de Davos

** Les approbations constitueraient une étape importante pour TSLA qui cherche à monétiser la FSD en dehors des États-Unis.

** Les actions de TSLA ont augmenté de 11,4 % en 2025