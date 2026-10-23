Wall Street se cherche un second souffle, le pétrole complique la donne

Les marchés américains ont terminé la semaine sur une note hésitante vendredi, alors que la nouvelle flambée des cours du pétrole et les inquiétudes persistantes concernant l'IA ont continué de peser sur les investisseurs. Le rebond des semi-conducteurs a permis au Nasdaq de limiter les dégâts après sa déroute de jeudi, mais le reste du marché a davantage souffert, notamment les valeurs cycliques et financières. À la clôture, le S&P 500 a reculé de 0,52% à 7 623,7 points, le Dow Jones a cédé 1,23% à 52 215,2 points, tandis que le Nasdaq 100 a terminé à l'équilibre (0,00%), à 28 957,5 points.

Les tensions au Moyen-Orient ont de nouveau alimenté la hausse du pétrole, le Brent approchant les 117 USD le baril et le WTI franchissant la barre des 100 USD. Les attaques des Houthis contre les infrastructures saoudiennes entretiennent les craintes de perturbations de l'approvisionnement, tandis que le New York Times rapporte que Washington et Israël auraient préparé de nouveaux plans de frappes contre l'Iran, sans que Donald Trump ait encore donné son feu vert. Cette escalade profite naturellement au secteur de l'énergie ( 2,6%), qui termine largement en tête du S&P 500, notamment grâce aux valeurs parapétrolières comme SLB ( 7%), dont les résultats trimestriels ont dépassé les attentes.

La technologie ( 0,4%) a également réussi à reprendre un peu de hauteur après la correction particulièrement brutale de jeudi, qui avait vu les semi-conducteurs chuter d'environ 7%. Les investisseurs sont revenus sur quelques titres durement sanctionnés, notamment Micron ( 2%), AMD ( 2%) et Intel ( 2%), tandis que Nvidia cède environ 1%. Le rebond reste toutefois fragile, les inquiétudes sur la rentabilité des investissements colossaux dans l'IA n'ayant pas disparu, comme en témoigne Bloom Energy (-11%), qui poursuit sa dégringolade malgré des résultats supérieurs aux attentes.

Cette relative résistance des valeurs technologiques masque néanmoins une séance beaucoup moins encourageante pour le reste de Wall Street, puisque huit des onze secteurs du S&P 500 terminent dans le rouge. Les biens de consommation courante (-1,8%), les financières (-1,3%) et la consommation discrétionnaire (-1,3%) accusent notamment des pertes significatives, tandis que l'indice S&P 500 équipondéré sous-performe son équivalent traditionnel. Les investisseurs semblent ainsi réduire plus largement leur exposition aux actions, après plusieurs séances marquées par d'importantes turbulences.

Parmi les mouvements les plus notables, SpaceX ( 2%) poursuit son offensive dans les télécommunications américaines. Selon Bloomberg, le groupe d'Elon Musk négocie l'accès à au moins 80 000 sites d'antennes-relais afin de développer son propre réseau mobile et de devenir le quatrième grand opérateur national. Cette perspective profite aux propriétaires d'infrastructures, notamment Crown Castle ( 9%) et American Tower ( 4%), mais fait grimacer les opérateurs historiques AT&T et T-Mobile, qui perdent environ 8% face à la menace d'une nouvelle concurrence.

Sur le front macroéconomique, les premières estimations des indices PMI d'octobre confirment une économie américaine toujours vigoureuse, malgré un léger ralentissement de l'indice composite à 57,6, contre 58,4 en septembre. L'activité affiche ainsi son deuxième rythme d'expansion le plus élevé depuis plus de cinq ans, mais les entreprises signalent également une accélération des prix de vente, à leur plus haut rythme depuis 2022. De quoi compliquer encore la tâche de la Fed, alors que la remontée du pétrole risque d'entretenir des pressions inflationnistes déjà persistantes.

Alors que la situation au Moyen-Orient restera au premier plan, la semaine prochaine sera également particulièrement chargée en publications d'entreprises, avec plus de 40% de la capitalisation boursière du S&P 500 qui publiera ses résultats, dont Alphabet, Microsoft et Amazon. Ce sera également une semaine importante pour les banques centrales, avec les décisions de taux de la Fed, de la BCE, de la Banque du Japon et de la Banque du Canada.