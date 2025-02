Wall Street: sans tendance, Nvidia est un non-événement information fournie par Cercle Finance • 27/02/2025 à 07:32









(CercleFinance.com) - Wall avait commencé la journée et semblait bien parti pour renverser la vapeur après 4 séances de replis consécutifs, mais à 21H59 et 55 secondes, le S&P500 affichait -0,03% avant de terminer à +0,01% au coup de cloche final.



Il s'était redressé vers 6.010 vers 17H30 mais fléchissait vers 5.940 à une heure de la clôture, pour finir stable avec 60% de ses composantes dans le rouge. L'indice pourrait se retrouver en position délicate en cas de repli sous les 5.820.



Le Dow Jones lâche -0,43% vers 43.433, le Russel-2000 se tire d'affaire en fin de parcours avec +0,19%. Le Nasdaq grappille 0,26% (vers 19.075) et le doit intégralement aux +5% de Broadcom et aux +3,6% de Nvidia vers 131,3$ en amont de la publication de ses trimestriels, le chiffre le plus attendu depuis la mi-février.



Comme souvent, les 'chiffres les plus attendus' se soldent par un 'non-événement' (titre inchangé après publication), avec un BPA très proche du consensus à 0,89$ contre 0,84$ attendu et un chiffre d'affaires de 39,33Mds$ contre 38,05Mds$, tiré par les ventes des super-GPU 'Blackwell'.



Sachant que Nvidia représente à lui seuil 8% du Nasdaq 100 et plus de 6% du S&P 500, une forte variation en 'after hour' aurait pu impacter fortement Wall Street avant la fin du mois vendredi.



Peu après la clôture, eBay dévissait de plus 8% malgré des chiffres parfaitement en ligne avec les attentes et Salesforce plongeait de -8% malgré des bénéfices supérieurs aux attentes, ses cash-flows ne rassurant pas complètement.



L'enthousiasme autour des valeurs liées à l'IA s'était quelque peu émoussé dernièrement, en raison de l'émergence inattendue de l'application chinoise à bas coûts DeepSeek et de rumeurs évoquant une révision à la baisse des investissements de Microsoft dans le domaine.



A l'agenda des indicateurs 'macro' figuraient les chiffres des ventes de logements neufs et des stocks de pétrole hebdomadaires aux Etats-Unis.



Les ventes de logements individuels neufs ont chuté de 10,5% à 657.000 unités aux Etats-Unis en janvier, ce qui a eu pour effet de gonfler le stock de maisons et d'appartements à vendre, selon le Département du Commerce.



L'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) a fait état de stocks de pétrole brut aux Etats-Unis à 430,2 millions de barils lors de la semaine du 17 février, signalant une baisse de 2,3 millions de barils par rapport à la semaine précédente.



Sur le front obligataire, le baromètre FedWatch indique que les traders tablent désormais à une majorité de 53,7% sur une nouvelle baisse de taux en juin, contre 48,8% précédemment. Le marché obligataire remonte en conséquence et le rendement des bons du Trésor à 10 ans s'est détendu de -4 points de base vers 4,258%, un plancher depuis plus de deux mois.



A noter une forte chute du compartiment 'cryptos' (-5% en moyenne) sans lien pour une fois avec une consolidation du Nasdaq : le bitcoin lâche -5% sous 84.400$, l'Ethereum décroche de -7,5% vers 2.320, tout comme Solana vers 135$.





