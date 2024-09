Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street : sans tendance mais les taux se détendent fort information fournie par Cercle Finance • 04/09/2024 à 23:56









(CercleFinance.com) - Séance indécise à Wall Street, les investisseurs sont encore un peu 'groggy' après la secousse de mardi.



Les indices US ont fini en ordre dispersé ce mercredi, à l'issue d'une séance où la volatilité fut quasiment éteinte, à l'inverse du scénario observé la veille.

Le 'VIX' n'a décalé au final que de +2,9% à 21,3 après une envolée de +10% à l'ouverture.

Le S&P500 qui lui est associé s'est effrité de -0,2% à 5.520, le Dow Jones a grappillé 0,1% à 40.975 points.



Le Nasdaq Composite n'a pas réussi à conserver les maigres gains de la mi-séance et a reculé au final de 0,3%, malgré le bond de +4% de Tesla, de +2,9% d'AMD... car Nvidia a encore lâché -1,6% et Dollar tree s'est effondré de -22%, après -10% le 28 août dernier.

Wall Street n'a pas tiré profit des propos de Raphael Bostic, le président de la Fed d'Atlanta qui s'inquiète du risque de laisser les taux sur des 'niveaux restrictifs trop longtemps', ce qui pourrait faire courir des risques et affecter trop durement l'emploi'.



Wall Street n'a pas non plus réagi aux chiffres US du jour qui ont été contrastés, et penchent plutôt du mauvais côté question croissance.

Le déficit commercial US de juillet a fait un bond de +8% vers -78,8Mds$ suite à une baisse des exportations.

Le rapport mensuels 'JOLTS' a ensuite pesé sur le billet vert : les offres d'emploi 'ouvertes' aux États-Unis ont reculé de -3,3% à 7,67 millions en juillet, contre 7,91 millions en juin, soit le niveau le plus bas depuis janvier 2021, et loin du consensus de 8,09 millions.

Depuis le pic de mars 2022, les offres d'emploi ont diminué de plus de -4,5 millions, soit -38%.

Le petit rayon de soleil du jour provient d'un fort rebond (+5Pts) des commandes à l'industrie, contre -3,3% en juillet.

Le rendement des Treasuries américains à dix ans se détend de -9Pts en direction de 3,757%, le '2 ans' de -10Pts vers 3,765%.





